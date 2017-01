ZAPAD MAKEDONIJE OPASAN SNEGOM: Najhladnije u Mavrovu, visina pokrivača 85 centimetara

Posle tri dana novih snežnih padavima, u Lazarepolu je visina snega dostigla 62 centimetra, u Kruševu 41 centimetar, a u Tetovu 38 centimetara. Nešto manje snega je palo u drugim delovima Makedonije, a u Skoplju je jutros u 7.00 izmeren snežni pokrivač od 22 centimetra.

Gradske službe su tokom noći po ulicama bacile 155 tona soli i nastavljaju da rašćišćavaju po ulicama i trotoarima, kako bi omogućile da glavni grad funcioniše.

Prema hidrometeorološkoj upravi, jutarnje temperature su se kretale od minus šest u Mavrovu do plus jedan u Dojranu, na jugoistoku zemlje, a očekuje se da dnevne temperature budu od minus dva do dva stepena.

Saobraćaj na makedonskim putevima odvija se u otežanim uslovima, po vlažnim kolovozima na kojima nakon čišćenja ima ostataka kašastog snega.

Zabrana saobraćaja je trenutno na snazi preko planinkog prelaza "Djavato", na Mavrovu i na putnom pravcu Valandovo-Dojran, a regionalni put Skoplje - Makedonski Brod preko "Jasena" već treći dan je u prekidu. ; Prema prognozi, danas će biti pretežno oblačno s povremenim snežnim padavinama, pa se očekuje povećanje snežnog pokrivača.

Autor: Beta