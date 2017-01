(FOTO) SLATKA MELANIJA DRMA SLOVENIJU: Svi hoće parče njene zlatne torte i ne pitaju šta košta!

Glamurozna supruga izabranog predsednika Donalda Trampa pomogla je da se njena domovina uvrsti na kartu američkih turista u Evropi.Broj američkih turista u Sloveniji porastao je prošle godine za 11 posto, objavila je Slovenačka turistička organizacija (STO)."Interes nije povećan samo od Trampove pobede, počeo je da rasti čim je objavio predsedničku kandidaturu", kaže glasnogovornica STO-a Livija Kovač Kostantinovič.

...and @tazgezwitscher starts the weekend with a recipe for Torta Melania from Slovenia. Suitably lurid & rich pic.twitter.com/RBbmsxL3kX