ŠEF DIPLOMATIJE BiH: Ne podržavam sankcije SAD protiv Dodika

">January 19, 2017

"Ne mogu da zamislim nikoga ko se u Republici Srpskoj zbog ove situacije raduje. Ipak, je reč o predsedniku Republike", rekao je Crnadak na konferenciji za novinare u Bijeljini.

On je naglasio da sankcije koje su SAD uvele predsedniku Srpske nisu usmerene ni protiv Republike Srpske, ni protiv BiH, iako će, kako kaže, biti posledica i za Srpsku i za BiH.

"Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa sa američkom administracijom, sa kojom on igra jednu dugogodišnju 'igru živaca'", rekao je Crnadak na konferenciji za novinare. On je istakao da, ako Dodik u "ovu priču" uvuče srpski narod, vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske, onda će, kako kaže, uvesti Srpsku u izolaciju.

"To nije dobro i ja ga zato pozivam da to ne radi. Ove sankcije uveo je Stejt dEpartment, a ne Američka ambasada u Sarajevu, i ideja da američki ambasador u BiH Morin Kormak bude proglašena personom non grata je nerazumna i potpuno pogrešna", mišljenja je Crnadak.

