MUSLIN ZA KURIR: Poštujem Novaka Đokovića, ali neka čeka Sergej

Milinković-Savić će doći u tim kad bude bio bolji od ostalih koji su sada pozvani za utakmicu s Velsom, kaže za naš list selektor fudbalske reprezentacije Srbije



Dok je Novak izlazio na teren mastersa u Rimu, fudbaler Sergej Milinković-Savić glasno ga je bodrio s tribine „ajde, ćale“.



Nakon turnira Đoković je u razgovoru sa italijanskim novinarima priznao da mu je mladi as Lacija omiljeni srpski fudbaler i izrazio je čuđenje što igrač takvih kvaliteta nema mesto u timu „orlova“ selektora Slavoljuba Muslina. Preneli smo selektoru pitanje koje muči Đokovića.



Da li ste čuli da se Nole zapitao zašto u vašem timu nema Sergeja?

- Ne znam šta je rekao Novak... Tačnije, pročitao sam, ali nisam siguran da su to njegove reči. I ako jeste, poštujem. Novak je toliko zadužio srpski sport i Srbiju kao najbolji sportista svih vremena da može reći šta god želi. Sve što dolazi s njegove strane uopšte ne može da me naljuti. On ima pravo na svoje mišljenje, a ja se slažem s njim da je Sergej Milinković-Savić dobar igrač, tako da stvarno nema nikakvih problema - rekao je za Kurir Slavoljub Muslin i dodao:

- Đoković ostaje za mene pravi uzor i najbolji promoter naše zemlje u inostranstvu. Njegov sam veliki navijač, saslušaću pažljivo šta god bude predložio.

Kad će Sergej Milinković-Savić dobiti vaš poziv?

- Sergej će doći u tim kad bude bio bolji od ostalih koji su sada pozvani za utakmicu s Velsom - zaključio je Muslin.





Jasna poruka pred Vels

ZABORAVIMO NA KLUBAŠKE PODELE



Da li razmirice na relaciji Zvezda - FSS - Partizan mogu da naruše atmosferu među navijačima pred utakmicu s Velsom?

- Nadam se da trenutna situacija u srpskom klupskom fudbalu ne može da utiče na atmosferu. Želim da verujem kako smo iznad tih klubaških podela. Potrebno nam je jedinstvo, jer ovde je u prvom planu interes nacionalnog tima, a ne pojedinačni.



Dejan Petković