ĐUKIĆ ZVANIČNO NOVI TRENER PARTIZANA: Prvi cilj je ulazak u Ligu šampiona

Miroslav Đukić je novi trener Fudbalskog kluba Partizan, pošto je danas zvanično predstavljen na stadionu u Humskoj.

Đukić će naslediti Marka Nikolića, koji je posle osvajanja "duple krune" podneo ostavku kako bi prešao u mađarski Videoton.

Miroslav Đukić je vodio Partizan 2007. godine. To mu je bio prvi trenerski angažman posle vršenja funkcije selektora mlade reprezentacije, sa kojom je 2007. bio vicešampion Evrope.

"Prošlo je deset godina od kako smo se videli poslednji put. Veoma sam srećan što sam ponovo kući, što sam došao u moj klub. Ja sam najsrećniji što sam u partizanu. Partizan je za mene velika stvar. Vratio sam se da nastavimo tamo gde smo stali. Veoma sam ponosan kada svi pričaju kako je Partizan igrao kada sam bio prvi put. Učiniću sve da Partizan napravi nešto veliko u domaćim i evropskim takmičenjima. Nisam došao ovde da izmišljam nešto, nego da ispunjavam ciljeve kluba. Mi smo vojnici Partizana i želimo da ispunimo želje i zahteve navijača. Želimo da osvajamo titule. Borićemo se za njih. Smatram da imamo odličnu ekipu", rekao je Đukić na promociji.

Novi trener crno-belih je nastavio.

"Moj zadatak je da nadograđujem Partizan svakog dana. Mora bolje, mora više. Tražiću maksimum od mojih igrača. To su mladi momci željni učenja. Smatram da imamo dobru ekipu i da treba nastaviti kao do sada, naravno uz nadogradnju.

Ja sam čovek koji se bavi sportom. Volim fudbal. Možda ranije nije bio momenat da se vratim. U ovom momentu je idealna situacija da se vratim. Pozitivna je energija. Svi hoćemo moderan Partizan, koji će igrati moderan fudbal. Svi želimo da zadovoljimo ukuse Partizana."

Đukić: Partizan je za mene svetinja

"Partizan je zaista veliki klub. Često potcenjujemo našu ligu i naše klubove. Partizan je veliki, ogroman klub u svetu. Mislim da ne mogu da imam veću ponudu. Partizan je za mene svetinja. Mene Partizan čini velikim."

O saradnicima

"Narednih dana ćemo utanačiti ko će biti saradnici."

O reprezentaciji

"Muslin je vratio duh reprezentacije. To se odražava na terenu i rezultatima. Idemo dobrim putem."

Đukić: Napadamo Ligu šampiona

"Prvi dan kada sam seo sa Ivicom Ilijevim, izrazio sam zadovoljstvo igračkim kadrom. To je takmičarska ekipa. Naravno, svaka ekipa može nešto da poboljša. Uvek ćemo težiti ka tome. Prezadovoljan sam ekipom koju u ovom momentu imam. Nikada nisam bio trener koji traži alibi, koji zahteva pojačanja... Idemo na Ligu šampiona. Mi smo Partizan i to je moja obaveza. To je prvi cilj pred nama. Napadamo Ligu šampiona. Mi treba da verujemo u sebe, da radimo i dostignemo ono što oni imaju. Treba nam vremena za taktičke discipline, a što se tiče drugih stvari dosta smo blizu drugih."

Ugovor na dve godine

"Potpisao sam na dve godine, ali sam došao sa četiri kofera, što znači da planiram i duže da ostanem."

O pojačanjima

"Ne bi bilo na odmet da dovedemo Mesija i Ronalda. Mi ćemo svakako, ukoliko nam se ukaže prilika, da dovedemo pojačanja i poboljšamo tim. Kao što sam rekao, zadovoljan sam trenutnim igračkim kadrom. Želim da maksimalno iskoristim njihove kvalitete. Partizan je bio prava takmičarska, homogena ekipa. Ima kvalitet u špicu napada gde je krunisan dobar rad. Partizan je odlično igrao. Naravno, uvek može bolje i lepše. Mi ćemo težiti da naš Partizan bude još lepršaviji, ali da zadrži takmičarski mentalitet. Da budemo još čvršći i agresivniji. Nećemo ništa radikalno menjati na rad koji je radio Marko Nikolić, i to je radio odlično. Mi ćemo samo nadovezivati. Najbitnije je da dođe do automatizma, a do toga se dolazi ponavljanjem. Nastavićemo tamo gde se do sada stiglo."

