SRBIN ODUŠEVIO OLD TRAFORD: Zbog ova dva razloga je Matić prešao u Mančester junajted

Srpski reprezentativac je ovog leta za 40 miliona funti iz Čelsija prešao u Mančester junajted. On je sa Morinjom osvojio šampionsku titulu u Čelsiju i nada se da bi isto mogao da učini i u Junajtedu.



"On je meni veoma važan. Kupio me je u Čelsiju kada sam igrao za Benfiku, a kada sam odlučio da predjem u Mančester, on je bio razlog. Osim njega, razlog je bio i sam klub, ne morate mnogo da razmišljate kada imate priliku da dodjete. Moja odluka je bila brza i jasna", rekao je Matić za Skaj.



Upitan da li je Mančester junajted najveći klub u kome je igrao, 29-godišnji fudbaler je odgovorio potvrdno.



"Svi znaju šta je Mančester junajted. Kada kažeš ime kluba, drugačije je. I Čelsi je veliki klub, Benfika je najveći klub u Portugalu, ali Mančester je Mančester. Kada sam došao, osetio sam da ljudi u klubu žele da pomognu, a navijači su veoma važni klubu. Posle svakog treninga čekaju nas da se slikamo, da dobiju autogram, mislim da je ovaj klub najveći na svetu. Možda ima dva ili tri kluba slična Junajtedu, ali Mančester je sigurno najveći na svetu", naveo je Matić.



Srpski reprezentativac prošle je nedelje debitovao za Junajted u prvom kolu Premijer lige, u pobedi protiv Vest Hema od 4:0 i uz Pola Pogbu bio je proglašen za najboljeg igrača utakmice.



On je naveo da će se truditi da igra što bolje, ali je rekao i da misli da može još da napreduje.



"Svaki igrač ima slobodu da uradi nešto dobro za ekipu. Niko ne može da ti kaže da se pomeriš dva metra na levu ili desnu stranu, to ti možeš da uradiš, moraš da pomogneš timu. Ako to daje rezultat, to je dobro za tim, za klub i za navijače. Ako budem imao priliku da igram napred i postignem neki gol ove sezone, to ću i da uradim", rekao je Matić.

