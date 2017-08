FUDBALERI PARTIZANA OPTIMISTI: Napašćemo Videoton, cilj je dati im gol

1 / 7 Foto: Partizan.rs / Miroslav Todorović

Oni su u sredu autobusom otišli za Mađarsku, a put je kako kaže Nemanja R. Miletić prošao sqasvim dobro.

"Mislili smo da će da bude napornije, ali brzo je prošlo. Odmarali smo, igrali karte. Danas smo imali lagano istezanje, a pred meč nas čeka trening na stadionu.", kaže Miletić.

Na pitanje kakav meč posle 0:0 u Beogradu očekuje on je rekao:



"Ne znam kakva će biti utakmica, ali mogla bi biti slična onoj u Beogradu. Mislim da se niko neće zaletati, ali da ćemo pokušati da postignemo gol, jer je on velika prednost. Poslednje dve utakmice nismo primili gol. To je veliki plus, ako i tto što sada znamo Videoton mnogo više nego pred meč u Beogradu. Pred taj meč više se pričalo o treneru Nikoliću, bnego o igri. Duel u Beogradu je bio ružan za oko, sada očekujem nešto drugačiju utakmicu."



Fudbalera Partizana ne brine mali stadion u Mađarskoj.



"Stadion je mali i ne treba da se opterećujemo time. Imao cilj, a to je Liga Evrope", istakao je Nemanja R. Miletić.

Slično njemu razmišlja i Danilo Pantić, koji se prvo osvrnuo na povratak u Partizan.



"Zadovoljan sam i mislim da ću igrati smao bolje. Sutra je jako bitna utakmica za nas. Nadamo se dobrom rezultatu i plasmanu u Ligu Evrope. Za takve mečeve se živi, nema potrebe za panikom i strahom. Oni igraju kući i očekujem da će se otvoriti. U Beograd su došli po nerešeno, sada moraju da nas napadnu. Sa druge strane trener Đukić je rekao da se ni mi nećemo braniti, tako da očekujem dobru i interesantnu utakmicu", rekao je Pantić.



Kurir sport, Foto: partizan.rs

