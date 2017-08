(KURIR TV) ORLOVI LOVE ŠEST BODOVA: Moldavija i Irska na meniju fudbalera Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin naknadno je pozvao Zorana Tošića za predstojeće dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prevenstvo, pošto je taj igrač pronašao novi klub, odnosno pošto će danas potpisati ugovor sa Partizanom.



"On je naknadno pozvan jer je našao klub. On je do naše grupe, mnogo znači za ekipu. Nisam ga pozvao pošto nije imao klub, ali danas potpisuje za Partizan i biće priključen ovoj ekipi", rekao je Muslin novinarima na okupljanju reprezentacije u Staroj Pazovi.



"Ove dve utakmice su vrlo važne, kao i sve. Polazimo od principa da nam je prva najvažnija. Unapred dobijene utakmice su najteže. Tamo smo pobedili sa 3:0, ali prvih 10, 15 minuta smo imali malo problema. Svu koncentraciju i sav rad usmeravamo na taj duel", naveo je selektor.

Stigao i Mitrogoal! Spreman da nastavi seriju protiv Moldavije i Irske!@EuroQualifiers @FSSrbije pic.twitter.com/kqtQl9UPwL — TOTAL SOCCER (@NebojsaSoskanal) August 28, 2017

Upitan o formi reprezentativaca, Muslin je rekao da neki igraju manje, a neki više, ali da je zadovoljan.

"Oni koji igraju manje daju golove i u dobroj su formi. U odnosu na prethodna okupljanja više je onih koji igraju u svojim klubovima i to je pozitivna stvar. Vladimi Stojković nije samo juče dobro branio nego i protiv Videotona, u odličnoj je formi s obzirom da nije imao klub, ali je posebno trenirao. Pratio sam ga, bili smo u kontaktu, samo mu je falilo da potpiše i da igra zvanične utakmice za neki klub", rekao je on.

"(Aleksandar) Mitrović svaki put kad ulazi u igru (u Njukaslu) daje golove. Meni je važno kako će igrati kod nas. Zadovoljan sam kako igra, kako trenira i kako je motivisan i svaki put maltene u svakoj utakmici postigne gol. (Adem) Ljajić daje golove u Bolonji zato je i dobio poziv, mislimo da je dobar momenat da ga zovemo i da je zaslužio", dodao je Muslin.

Glavni adut! On se pita na sredini terena. Poslednji put u Dablinu (IRL-SER 1:2) imao je 112 dodavanja, od toga 111 tacnih. Welcome Nemanja pic.twitter.com/9BeWwrF4s6 — TOTAL SOCCER (@NebojsaSoskanal) August 28, 2017

On je naveo da očekuje veliku podršku publike.

"S obzirom na dobre rezultat našeg klupskog fudbala i plasman u Ligu Evropa siguran sam da će se pozitivna atmosfera koja se stvorila pomoći da stadion bude pun", dodao je selektor.

Fudbaleri Srbije igraju u nedelju na stadionu Partizana, pošto su radovi na zameni travnate podloge na stadionu "Rajko Mitić".

"Igramo na dobrom terenu i to je najvažnije, nadam se da promena neće uticati na atmosferu i motrivaciju igrača", rekao je Muslin.

Beta

Foto: Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Prevara od derbija. Obmanuti navijači