POSLE PLASMANA U LE POČELA JAGMA ZA IGRAČIMA: Zvezda ne da strance, povećava im plate!

Prelazni rok ulazi u svoje poslednje dane, a najprometnije je u Crvenoj zvezdi i Partizanu.



Ukoliko večiti prodaju sve igrače koji su traženi, zgrnuće milione: Zvezda 12,5, a Partizan 3,5, što je za crno-bele ukupno takođe 12,5 miliona, jer su ranije zaradili četiri miliona na Leonardu i pet miliona na Nikoli Milenkoviću.



Šampion Evrope i sveta iz 1991. uverava svoje navijače da će ekipa ostati na broju, odnosno da Gelor Kanga, Ričmond Boaći i Mičel Donald neće napustiti Ljutice Bogdana.

foto: Dado Đilas



Kurir je pitao generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića šta se dešava sa strancima. Prema našim saznanjima, svi će dobiti veću platu. Kanga će umesto 420.000 po sezoni primati 600.000 evra, a Mičel Donald umesto 250.000, dobiće 360.000 godišnje. Boaći je izrazio želju da ostane u Srbiji.

- Kanga i Boaći ostaju! Isto je i sa Donaldom - rekao je Terzić i onda istakao da bi neki transfer mogao da se desi ukoliko ponuda bude višemilionska. Kako saznajemo, ljudi iz Frajburga su došli po Donalda i žele da ga kupe za milion evra.

- Moram da razgovaram s ljudima koji vode naše finansije. Svi znaju koliko raniji dugovi prave problem. Moramo da vidimo kakav nam je plan rashoda i prihoda, kakve su nam obaveze za tekuće poslovanje, a kakve za vraćanje starih dugova bankama, troškovi za investicije i ostalo. U skladu sa tim donećemo odluke - istakao je Terzić.



S druge strane Topčiderskog brda vri. Crno-beli su vratili Zorana Tošića, Uroš Đurđević se oprostio od kluba, a Partizan, kako saznajemo, sprema nekoliko iznenađenja. Partizan je angažovao Zorana Tošića i iskusnog štopera Milana Mitrovića. Obojica će crno-beli dres nositi do 2020. godine.

- Bomba nad bombama! Ovako veliki igrač nije došao u Srbiju, igrač koji je deset godina igrao Ligu šampiona. Tošić je bio san, mašta, nešto što nijedan navijač Partizana nije mogao ni da zamisli. Evropski razmišljamo, što potvrđuje Tošićev dolazak - rekao je sportski direktor Ivica Iliev i najavio buran kraj prelaznog roka u Humskoj:

- Biće još dolazaka! Sigurno!

foto: Printscreen



Mora nazad

KRSTIČIĆ OSTAVIO TRUDNU ŽENU U ŠPANIJI



Poslednje pojačanje Crvene zvezde Nenad Krstičić otkrio je da je zbog crveno-belih ostavio suprugu u osmom mesecu trudnoće u Španiji. Pauzu u prvenstvu iskoristiće da ode po suprugu Jelenu, s kojom već ima sina Andreja.

- Žena mi je u osmom mesecu trudnoće, već smo se raspakovali u Vitoriji i rekli da više nigde ne idemo. Kada su me pozvali iz Crvene zvezde, odmah sam došao. Saigrači su me super prihvatili. Igrao sam u Srbiji za OFK Beograd, ali to ne može da se poredi s ovim klubom. Zvezda je najveći klub za koji sam igrao dosad. Ovako nešto svako treba da doživi - rekao je Krstičić, koji je u inostranstvu igrao za Bolonju, Sampdoriju i Alaves.

Kurir / Ekipa Kurira

Foto: Dado Đilas

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Evo zbog koga morate da gledate EP u košarci

Autor: Foto: Dado Đilas , Foto: Printscreen