(VIDEO) OVAKAV DOČEK NIJE IMAO NI PRINC RIMA: Hiljade navijača Rome dočekalo najskuplje pojačanje u istoriji

Odlična sezona u Sampdoriji i nastupi na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine bili su dovoljni da u Torinu definitivno "prelome".

Mladi češki napadač Patrik Šik, rođen u januaru 1996. godine, potpisao je unosan ugovor sa Romom.

Za njega niko nije znao do pre godinu dana, a ovog leta rimski velikan "razbio je banku" kako bi ga doveo i to nakon što je rekordno skupo pojačanje bilo na korak do Juventusa i Intera. Napadač Patrik Šik (21), prošlog leta došao je iz praške Sparte u Samdoriju za četiri miliona eura i kao veliki potencijal, ali sa samo osam golova u tamošnjem prvenstvu.

Premijerna sezona u Seriji A bila mu je jako dobra, postigao je 11 golova i odmah je krenula licitacija najvećih italijanskih klubova, a mladi napadač odmah je poručio da mu se ne ostaje u Đenovi. Bilo je jasno da će otići onome ko za njega plati 30 miliona eura, koliko iznosi odštetna klauzula. U julu je Juventus poslao ponudu s navedenim iznosom i Šik se već slikao u dresu novog kluba.

Ali na doktorskom pregledu pre potpisa otkriveni su mu srčani problemi pa je transfer propao. Besna Samdorija optuživala je 'Juve' da tako želi da spusti cenu. Nakon toga su italijanski mediji nedeljama pisali da je Šik na korak do Intera, ali je i taj transfer propao.

Ipak, nije onaj u Romu koja će za jednogodišnju pozajmicu češkog napadača platiti pet miliona eura, a naredne godine još 33, a dva uz eventualne bonuse, što je ukupno 40 miliona evra. Tako je Šik postao najskuplji fudbaler u istoriji Rome.

Srušio je rekord legendarnog Gabriela Batistute, koji je 2000. godine stigao iz Fiorentine za 31 miliona evra. Šik je u Rimu dobio prikladnu dobrodošlicu. Kada je sleteo na aerodrom dočekalo ga je par hiljada navijača Rome koji su mu oduševljeno skandirali.

kurir.rs / kurir sport

foto: Printskrin/YT