(FOTO) POKVARENI POGLED I VELIKE GRUDI JEDNE TINEJDŽERKE: Pogledajte kako je besramna Ikardijeva supruga izgledala kao devojka

Naime, kako možete i videti na fotografiji, tada 19-godišnja Vanda Nara nije se libila da pokaže čime sve raspolaže te je u prvi plan isturila velike grudi.

Ali ni to joj nije bilo dovoljno, već je svojim pokvarenim pogledom sa naslovne strane muškog magazina mamila jači pol.

A ono po čemu je ona najpoznatija u svetu fudbala jeste skandal u kome je ona bila tačka razdora dva velika prijatelja.

Ikardi je u autobiografiji otkrio kako je sadašnju suprugu Vandu preoteo svom nekadašnjem saigraču i velikom prijatelju Maksiju Lopezu.

"Dan pre nego što sam krenuo na turneju sa klubom, stigla mi je poruka od Vande, bio sam iznenađen jer se obično čujem sa Maksijem, a ne sa njom. Pitala me je da li bih mogao da joj kupim neke stvari u Americi, jer ih tada nije bilo u Italiji. Sve to me je nateralo da se zamislim, da li je Vanda želela stavri ili je to bio izgovor da stupi u kontakt sa mnom", detaljno je opisao Ikardi.

Ikardijev povratak u Italiju Vanda je jedva dočekala, a ispostaviće se kasnije i on sam.



"Kada sam se vratio u Milano, jedna od prvih stvari koje sam uradio bila je da se nađem sa Vandom. Kako je trebalo da joj dam stavi koje sam pazario u Americi, imao sam savršen izgovor. Dugo smo se dopisivali, a onda smo počeli malo slobodnije da govorimo o nama. Jednom mi je napisala da ona i Maksi idu na krstarenje, i upitala me da li želim da pođem sa njima. Naravno da sam želeo. Dok sam bio sam na drugom spratu jahte, ležao i slušao muziku, Vanda se pojavila niotkuda i sela iza mene bez ikakvog srama. U tom trenutku njena veza sa Maksijem se završavala", pokušao je da opravda sebe Ikardi.

