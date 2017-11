(FOTO) KRUNISANA NOVA MIS BUM BUM: Mnogi navijači će poželeti da izvuku Brazil na Mundijalu zbog ove seksi cice!

✅ @missbumbumbrasil Apaixonada Por Esse trabalho! #📸 @studiowoody #💄 @primaquiadora 🔐🔒🙏🏼 Peço a meu Deus que me proteja e fortifique minha armadura de couraça contra meus inimigos, pois me envolva com sua sabedoria para que as invejas não me alcancem; Mas através da minha coragem eu me torno forte o suficiente quando os meus inimigos com olhos me assistindo para ver os meus fracassos não consigam; Sendo fracos para pensarem maldades que venham me fazerem mal, mas sim assistirem minhas vitórias com minhas felicidades; ❣️ #missbumbum #missbumbum2017 #missbumbumbrasil #mbb2017 #missbumbumamazonas #indian #india##manauscity #manaus#amazonas#fitnessmodels #fitnessmodel #fitnessgirl #modelfitness #miss#missbrasil#afazenda #braziliangirl #brazilianmodel #evamendes #rosieolivera#afazenda#fitnessgirl #fitnessmodel #fitnessmodels#bumbumbet #vivaseumomento

A post shared by 🏆 MISS BUMBUM BRASIL 2017 (@eurosieoliveira) on Oct 7, 2017 at 12:58pm PDT