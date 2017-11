PRED ORLOVIMA JE TEŽAK ZADATAK Obradović: Neće biti lako protiv Južne Koreje

"Imaju zaista dobre igrači, prva zvezda im je Song iz Totenhema. Sećam se da smo 2011. izgubili sa 2:1. Igraju dosta visoko, imaju dobar presing, veoma su uporni. Neće nam dakle biti lako, ali ukoliko budemo imali pristup kao da je u pitanju kvalifikaciona utakmica, onda neće biti problema", rekao je Obradović.



Srbija je u petak pobedila Kinu u Guangdžouu sa 2:0, a u utorak je očekuje novi prijateljski meč protiv Južne Koreje.



"Imao sam već ranije iskustvo kod selektora Vladimira Petrovića sa ovako dalekih turneja, tada smo igrali protiv Južne Koreje i Australije, tako da sam znao šta nas očekuje. I za sada sve funkcioniše kako treba, odigrali smo dobro protiv Kine, izgledalo je sve jako ozbiljno, iako smo igrali u kombinovanom sastavu sa dosta mladih igrača. I drago mi je da smo pobedili", rekao je Obradović.



Obradović je istakao da ekipa dobro funkcioniše.



"Istina, promenilo se mnogo toga, ranije je to 'stariji – mladji' bilo izraženije, sada smo svi isti, na istoj talasnoj dužnosti. Dobar je odnos a to je najvažnije. Vidi se poštovanje od strane mladjih igrača, a mi smo tu da im svojim iskustvom, a mnogi od nas su tu skoro deset godina, pomognemo kako bi se brzo i lako uklopili. Momci su jako korektni, sve prihvataju, vidi se njihova velika želja da napreduju u svakom smislu", rekao je on.



Teži meč protiv Južne Koreje u odnosu na prethodni protiv Kine očekuje i Nemanja Gudelj.



"Kina taktički nije jaka selekcija, loši su na tom planu i zato nam je bilo lako da trijumfujemo. Protiv Južne Koreje će biti mnogo teže, liga ima je mnogo jača, taktički su jači, disciplinovaniji. Verujem da ipak možemo da pobedimo i u drugoj utakmici, jer na kraju najviše zavisi od nas", rekao je Gudelj.



Utakmica između Srbije i Južne Koreje igra se u utorak od 12.00.

