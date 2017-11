ROBERTO KARLOS POSLAO JASNU PORUKU KOKEZI: Bio bih selektor Srbije!

Bila bi mi čast da vodim vašu fudbalsku reprezentaciju na Svetskom prvenstvu, imate velike igrače i svako bi poželeo da im bude trener, istakao je bivši as Real Madrida

Novi selektor se nameće Srbiji... I to kakav! Slavni Roberto Karlos izjavio je da bi s velikim zadovoljstvom vodio srpske „orlove“.

- Prihvatio bih da budem selektor Srbije kada bih dobio tu ponudu. Bila bi mi čast, vi imate velike igrače i svako bi poželeo da im bude trener - rekao je Karlos, koji se baš u našoj zemlji školuje za trenersku licencu, a objasnio je i zašto.

- Proputovao sam mnogo, ali želeo sam novo iskustvo i novu fudbalsku kulturu. Ovde treneri imaju veliku strast prema fudbalu. Igrati fudbal je lako, ali biti trener, to je nešto drugo. To je mnogo teže i zahteva mnogo rada i učenja - rekao je legendarni fudbaler Reala i dodao da ga nije iznenadilo to što se Srbija plasirala na Svetsko prvenstvo.

- Nisam iznenađen što ste izborili učešće na Mundijal. Vi imate sjajne igrače i veoma sam srećan zbog plasmana i želim vam mnogo sreće. Čestitam igračima i poručio bih im da sada uživaju jer ih tek sad čeka ono dobro. A ono što bih ja voleo jeste finale Brazil - Srbija - zaključio je Roberto Karlos.



Plaši se supruge

SRPKINJE NE SMEM DA GLEDAM



Roberto Karlos rekao je da planira da nauči srpski jezik jer uživa u svemu u Srbiji, ali nije smeo da odgovori da li mu se sviđaju naše žene.

- Još ne govorim srpski jezik, ali naučiću. Došao sam ovde zato što želim da naučim nešto novo. Poznajem mnoge zemlje, ali Srbija je nešto drugačije i posebno. Divno se osećam ovde, ljudi su fenomenalni. Žene ne smem da komentarišem jer bi me moja Marijana ubila - rekao je kroz osmeh Karlos.



Stiže na JNA

DOĆI ĆU NA DERBI PARTIZAN - ZVEZDA



Zbog polaganja za trenersku licencu Roberto Karlos je često u Srbiji, pa tako planira i da bude na tribinama na sledećem večitom derbiju u decembru.

- Pratim srpski fudbal i zaista bih voleo da budem ovde u decembru kad se bude igrao derbi. Znam koliko je bitan vaš derbi, da je jedan od najboljih na svetu, kao Real - Barselona. Nadam se da ću uspeti da ga vidim i uživo - rekao je Brazilac.



Hvali Mihajlovića

SINIŠA JE NAJBOLJI NA SVETU



Na pitanje ko ima bolju levicu - on ili Siniša Mihajlović, Roberto Karlos je kroz osmeh poručio:

- Siniša mi je sada profesor, ha-ha-ha. On je jedan od najboljih fudbalera sveta, a sada je jedan od najboljih trenera. Čast mi je kad govorim o njemu - rekao je Karlos.

