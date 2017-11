DOMAĆIN ZA PRVI TRIJUMF U MEĐUSOBNIM DUELIMA: Javor - Partizan, SASTAVI 13h

JAVOR: Đogatović - Terzić, Kornelijus, Kolaković, Amanović - Mitošević, Karišik - Eliomar, Milanović, Sević - Ivanovski.



PARTIZAN: Stojković - Vulićević, N.R. Miletić, Mitrović, N.G. Miletić - Pantić, Jevtović - Tošić, Tavamba, Janković - Ožegović.

SUDIJA: Bojan Nikolić (Kragujevac)

Domaći tim ove sezone igra ispod očekivanog nivoa, a nakon šesnaest odigranih susreta na svom kontu imaju samo tri pobede, uz dva remija i čak jedanaest poraza. U prethodnom kolu poraženi su u Čačku u duelu sa ekipom Borca, a rezultat je bio 2:1. Sa 11 osvojenih bodova trenutno zauzimaju 14.mesto na superligaškoj tabeli, a imaju samo jedan bod više od poslednjeplasiranih Čačana. Crno-beli ove sezone postižu dobre rezultate na sva tri ’’fronta’’, iako su u nekoliko navrata pružali slabije partije, a nakon šesnaest odigranih susreta na svom kontu imaju dvanaest pobeda, uz tri remija i jedan poraz. U prethodnom kolu savladali su na gostovanju u Šapcu ekipu Mačve, a rezultat je bio 1:3. Sa 39 osvojenih bodova trenutno zauzimaju 2.mesto na superligaškoj tabeli.

Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a crno-beli su na svom stadionu slavili rezultatom 2:1(1:0). Strelci za crno-bele bili su Uroš Đurđević i Sejduba Suma, dok je jedini pogodak za ivanjički tim postigao Milovan Milović. Ako posmatramo rezultate prethodnih 25 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 2002-2017) ekipa Partizana je bila daleko uspešnija sa čak dvadeset pobeda, uz pet remija i bez poraza. Poslednjih osam duela crno-beli su uspeli da reše u svoju korist, a zanimljivo je da je ekipa Javor Matisa do sada na svom terenu samo dva puta izborila bod.

U taboru domaćina teku poslednje pripreme za gostovanje aktuelnog šampiona, a težak teren vide kao moguću prednost u pokušaju da prekinu izuzetno neprijatnu tradiciju. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba ivanjičkog tima Vlado Jagodić koji je tom prilikom istakao da će crno-beli teško moći da razviju svoju prepoznatljivu igru:

’’Moramo uvažavati Partizan, to je ekipa koja ima niz dobrih rezultata. Oni duele sa ekipama iz donjeg dela tabele rešavaju na rutinu i iskustvo, pred kraj utakmica. Prethodna njihova utakmica sa ekipom Rada je pokazala upravo to o čemu ja pričam. Partizan je tradicionalno neugodan protivnik Javoru, ali ja upravo na toj negativnoj tradiciji gradim svoj optimizam. Od dosadašnjih dvadeset susreta Partizan je u svoju korist rešio petnaest, a pet puta je bilo nerešeno. Dakle nedostaje nam pobeda i želim da igrači shvate da možda mogu ući u istoriju. Pretiti Partizanu nećemo, ali nećemo ih ni precenjivati. Ja smatram da smo dobro radili tokom ove pauze i da je ovo možda i najlakša utakmica za trenera po pitanju motivacije igrača i pripreme za utakmicu. Očekujemo da će teren biti izuzetno težak za igru, da će biti velike potrošnje igrača i da će to usložiti igru. Na takvom terenu oni ne mogu igrati svoju prepoznatljivu igru i individualni kvalitet ne može toliko doći do izražaja, pa smo mi sa te strane možda u blagoj prednosti. Ipak i mi naravno želimo da igramo, teren će biti otežavajuća okolnost za oba tima, ali će ipak oni teže moći da igraju na način kako su navikli da igraju.’’

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović





Gosti u ovaj meč ulaze sa željom da ostvare trijumf i tako naprave najbolju moguću uvertiru za duel sa švajcarskim Jang Bojsom u okviru Lige Evrope, ali ne potcenjuju kvalitete protivnika. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crno-belih Miroslav Đukić koji je istakao da očekuje još jednu tešku utakmicu:

’’Zaista, očekuje nas teška utakmica, kao i uvek. Ivanjica je teško, komplikovano gostovanje, protiv ekipe koja igra dobro, ima dobar kontranapad, moraćemo mnogo da se potrudimo ako hoćemo pobedu.’’

Trener Đukić se potom osvrnuo i na trenutnu kadrovsku situaciju istakavši da je dobra i da će moći da računa na nekoliko igrača koje nije imao na raspolaganju u osmini finala Kupa Srbije:

’’Kadrovska situacija je dobra, jedino ne možemo da računamo na Evertona koji ima kartone. Ćirković je počeo da trenira sa ekipom, ali nije još spreman, Stojke se vratio, Pantić isto. Suma je spreman, konkuriše, videćemo šta ćemo odlučiti, ali je spreman da nam pomogne. I Vulićević i Miletić su spremni, videćemo da li će igrati, ili ne, ali ići će sa nama na put.’’

Šef stručnog štaba crno-belih je potom istakao da je ekipa Javor Matisa organizovana u odbrani i da Ivanjičani teško primaju golove:

’’Ne znam da li će igrati sa četiri ili pet fudbalera nazad. Oni akumuliraju dosta igrača nazad, ali to rade organizovano. To je ekipa koja teško prima golove, ali i ekipa koja hoće da igra, da drži loptu, da ima posed, tako da će nam biti zaista teško. Moraćemo da radimo dobro u svim fazama, ne samo u napadu, da probijemo tu njihovu odbranu.’’

Kurir.rs / Kurir sport

Foto: FK PArtizan / Miroslav Todorović

Kurir

Autor: Kurir