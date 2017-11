ŽIVADINOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nije važno koliko novca imaš u džepu, važno je da ti je srce na mestu i da kuca

On je gostujući u jednoj TV emisji pričao o finansijskim nedaćama kojih je bilo i koje, kako kaže, nisu najstrašnija stvar.



- Pa šta?! Lepo se obučeš, središ i ko zna koliko imaš love u džepu ali važno je da ti je srce na mestu, da kuca, da si ispunjen. Pa mi smo kao klinci bili nedovoljno uhranjeni pa se opet radovali. Kaže ti trener 300 grama bureka, posle piješ vodu, kasnije jabuka, i eto! I šta nam fali?! Pobeđivali smo - kaže Živadinović koji je i veliki protivnik rijaliti programa kao i starleta.



Dodaje da se u njihovo vreme znalo kako se one zapravo zovu i da su se vrtele oko kluba, a on bi ih sa još par navijača terao kako bi zaštitio fudbalere koji su bili plen tih devojaka.



- Žao mi je današnje omladine. Nije im lako ali nikada nisam posustajao pa to kažem i njima. Deco, okrenite se obrazovanju, čistoti, lepoti, radu, izgrađivanju i ne pristajte na kompromise zbog kojih ćete se kasnije hvatati za glavu - nastavlja nekadašnji selektor reprezentacije.



Kurir sport / Glossy

Foto: Filip Plavčić

Kurir

Autor: Kurir