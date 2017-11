EKSKLUZIVNO! VALTER ZENGA ZA KURIR: Bio bih selektor Srbije pod bilo kojim uslovima

Navijači Crvene zvezde rado se sećaju Valtera Zenge i njegovih trenerskih uspeha na Marakani. A gde je i šta danas radi legendarni Italijan, Kurir vam ekskluzivno otkriva.



Mister, kako ga mnogi zovu u svetu fudbala, sa zadovoljstvom je dao intervju našem listu.



U kojoj meri pratite vašu Crvenu zvezdu, koja se posle 10 godina konačno domogla Lige Evrope?

- Apsolutno sve pratim! I te kako sam upućen u rezultate Crvene zvezde. Gledam utakmice kad god mogu i veoma sam srećan zbog učešća u Evropi. Napred Crvena zvezda!



Da li se čujete s nekim iz Beograda, možda sa Draganom Stojkovićem Piksijem, koji vam je bio predsednik u Crvenoj zvezdi?

- Da, čuo sam se sa nekoliko ljudi, među njima i s Piksijem.

Zenga i Piksi, foto: Dado Đilas



Kako vam se čini Piksi kao trener, da li je bolji kao predsednik ili trener?

- Piksi pripada onoj kategoriji ljudi koji imaju veliki talenat, bilo da radi kao predsednik, bilo kao trener ili nekada kao fudbaler. On je rođeni pobednik. Njemu sve polazi od ruke zato što ima urođenu strast. Takvi ljudi su potrebni sportu. Želim mu uspešan nastavak karijere.



Vaš sin, kako ste oslovljavali Vladimira Stojkovića, ponovo s uspehom brani za Partizan. Da li ga pratite?

- Čujemo se i pratimo preko društvenih mreža. Dok je branio u Engleskoj, čak smo se i videli. Eto, kod mene je imao debi u profesionalnoj karijeri, a sada je prekaljeni golman.



Stojković će kao golman povesti reprezentaciju Srbije na svoj drugi Mundijal. Da li ste iznenađeni plasmanom Srbije na Svetsko prvenstvo 2018?

- Ne, naprotiv! Srbija ima mnogo talentovanih fudbalera i biće zadovoljstvo pratiti je na Mundijalu. Vaša reprezentacija je oduvek imala velike asove, ali nekako vas nije pratila sreća, a samim tim ni rezultati u prethodnim ciklusima. Srbija sada igra na visokom nivou i želim vam mnogo uspeha u Rusiji naredne godine.

foto: Dado Đilas



U Beogradu, takođe, postoji žal što se Italija nije plasirala na Svetsko prvenstvo. Kako ste doživeli ovaj krah?

- Osećao sam se loše, kao i svi u Italiji. Bio sam na stadionu, komentarisao sam meč na televiziji. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo i sada je neophodno naći brza rešenja za preporod italijanskog fudbala.



Da li ste iznenađeni što je Srbija smenila selektora Slavoljuba Muslina i da li biste prihvatili eventualni poziv da budete selektor Srbije na Svetskom prvenstvu 2018. godine?

- Nakon odlaska Siniše Mihajlovića sa kormila srpske reprezentacije, bio sam veoma blizu da ga nasledim na toj funkciji. Predsednik Karadžić je bio kod mene u Milanu i razgovarao sa mnom. Srbija za mene predstavlja nešto specijalno i bilo mi je veoma žao što nismo uspeli da se dogovorimo. Danas, ako bi se ponovo ukazala takva šansa, prihvatio bih poziv pod bilo kojim uslovom. Bila bi mi čast!



Kada vas možemo videti ponovo u Beogradu, možda opet na klupi Crvene zvezde?

- Danas Crvena zvezda ima sjajnog trenera. Taj klub i dalje nosim u srcu i drago mi je kad čujem da i u Beogradu misle lepo o meni - završio je razgovor za Kurir veliki Valter Zenga uz poruku za kraj:

- Zagrljaj za sve!!!



GORAN ANĐELKOVIĆ - Foto: Profimedia; Dado Đilas; PrintScreen; Fotnet

foto: PrintScreen



Da se zna

PORODIČNI ČOVEK



Valter Zenga spada u red javnih ličnosti koje i te kako neguje porodicu. Slavni Italijan oženjen je Rumunkom Rebekom, koju je upoznao dok je bio trener Steaue, a s njom ima dvoje dece - sina i ćerku.

Kad god je slobodan, Zenga je s njima i ne krije da mu je porodica najveća podrška.

Siniša Mihajlović, foto: Fonet



Generacija

MIHAJLOVIĆ JE MOJ BRAT



Traži se novi selektor Italije, a vidimo da se pominje i ime Siniše Mihajlovića. Kako ocenjujete Mihu kao trenera brojnih italijanskih klubova?

- Siniša je moj veliki prijatelj. On je moj brat, a braći se uvek želi najbolje i zbog njihovih uspeha uvek bivamo srećni - još jednom je potvrdio Valter Zenga da izuzetno ceni Srbina.

Milan Borjan, foto: Dado Đilas



ODUŠEVLJEN Golman Crvene zvezde ruši rekorde

BORJAN ME PODSEĆA NA MENE



Kako vam se čini golman Milan Borjan, koji je na pragu da obori rekord po najmanjem broju primljenih golova u sezoni?

- On me posebno oduševljava. Pošto sam i sam bio golman, znam koliko je teško napraviti niz utakmica bez primljenog gola. A Borjan je u nekoliko navrata vezao četiri do pet mečeva bez primljenog gola. Kada jedan golman ostvari sjajne rezultate kao on, normalno je da bude u centru pažnje. Kao što vidite, pratim ga i želim mu svu sreću. Za golmana je mnogo teško da se dokazuje iz meča u meč, ali Borjan uspeva i u tome. U svako slučaju, na dobrom je putu - poručuje Valter Zenga.



LIČNA KARTA



- Ime: Valter Zenga

- Rođen: 28. 4. 1960. u Milanu

- Karijera: Inter, Salernitana, Savona, Sambenedetese, Inter, Sampdorija, Padova, Nju Ingland

- Reprezentacija: (1987-92)

- Trenerska karijera: Nju Ingland, Brera, Nacional, Steaua, C. zvezda, Gacijantep, Al Ain, Dinamo, Katanja, Palermo, Al Nasr, Al Džazira, Sampdorija, Al Šab, Vulverhempton

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Pa dokle bre? Sudija Anđelovski ponovo na terenu!

Kurir

Autor: Kurir