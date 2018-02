(VIDEO) KIŠNI ČOVEK BOAĆI KREIRAO PREOKRET: Crvena zvezda u drugom poluvremenu srušila Čukarički na Brdu

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su kao gosti Čukarički sa 2:1, u utakmici 18. kola Super lige Srbije i stekli sedam bodova prednosti nad Partizanom.



Čukarički je poveo u 41. minutu golom Petra Mićina, a izjednačio je Ričmond Boaći u 58. mintu iz jedanaesterca. Sedmu uzastopnu pobedu Zvezdi doneo je Boaći u 69. minutu svojim drugim golom na meču.



Čukarički je posle samo nekoliko sekundi igre mogao da povede posle greške u odbrani Zvezde, ali je Ovusu dao prejak for, što je golman Milan Borjan iskoristio i otklonio opasnost.



Domaćin je posle dobre kontre u 11. minutu imao novu dobru priliku, ali je Ovusu sa oko sedam metara iz izgledne situacije šutirao preko gola.



Crveno-beli su u 22. minutu prvi put ozbiljnije pripretili Nemanji Beliću, a u sličnoj situaciji kao Ovusu našao se Srđan Babić, ali je i on loše šutirao preko gola.



U nastavku prvog dela igre bitka se uglavnom vodila na sredini terena, Čukarički je za nijansu bio opasniji, imao je nekoliko dobrih situacija kada je mogao da ozbiljnije ugrozi gol Borjana, ali je igračima domaće ekipe u završnici nedostajalo koncentracije.



Situacija se ipak promenila u 41. minutu. Ekipa Nenada Lalatovića je posle odličnog kontranapada stigla do vodjstva. Asmir Kajević na sredini povukao kontru, prosledio je na desni bok do Petra Jovanovića, koji je iz trka ubacio u peterac, gde ju je Mićin prihvatio i iz okreta šutirao.



Zvezda je u drugom poluvremenu bila znatno konkretnija, veću 49. minutu Pešić je imao odličnu priliku, ali je njegov pokušaj glavom završio u rukama Belića. Dva minuta kasnije posle centaršuta sa levog boka pokušao je i Babić, a lopta je ovaj put otišla pored gola.



Crveno-beli su u 58. minutu iz jedanaesterca koji je realizovao Boaći došli do izjednačenja. Prethodno je u kaznenom prostoru posle jednog duela pao Pešić, a sudija Dejan Santrač pokazao je da je to penal.



Crveno-beli su preokrenuli 10 minuta kasnije, a ponovo je Boaći bio strelac. Lopta je uz mnogo sreće stigla do njega. Rodić je sa levog boka glavom vratio loptu u šesnaesterac, gde je Babić takodje glavom pokušao da savlada Belića, ali je ona ipak došla do Boaćija koji nije imao težak zadatak da dovede crveno-bele do vođstva.



Do kraja utakmice Zvezda je uglavnom čuvala prednost, a Čukarički je u 88. minutu imao solidnu priliku, ali je posle kornera Petar Jovanović sa ivice šesnaesterca šutirao preko gola.



Zvezda je prva na tabeli sa 49 bodova, a Čukarički, koji je prekinuo niz od tri pobede, zauzima šesto mesto sa 31 bodom.

TOK MEČA:

90+3. minut - Kraj meča!

90. minut - ŠANSA ZA ZVEZDU - lopta je pogodila prečku! Pešić je šutirao

87. minut - KAKVA ŠANSA ZA DOMAĆI TIM - Docić je snažno šutirao ka golu Zvezde, lopta je otišla tik iznad prečke

82. minut - PRILIKA ZA ČUKU - Šutirao je Mićin, ali neprecizno

78. minut - Usledio je period nezanimljive igre sa obe strane. U ovom trenutku to više odgovara gostima

73. minut - Umesto Ovusu na terenu je Nemanja Milojević!

72. minut - Žuti karton za Petra Jovanovića

69. minut - BOAĆI! Crvena zvezda preokrenula! Vodi protiv Čuke 2:1

Odlično je skočio Rodić, probao je Babić, ali se Boaći našao na odličnom mestu. Prihvatio je mirno loptu i pogodio mrežu domaćina

66. minut - Žuti karton za Nenada Krstičića, a onda i za Kangu! VELIKA NERVOZA NA TERENU

62. minut - Nova izgledna prilika, slobodan udarac sa oko 19 metara udaljenosti. Lopta pogađa Boaćija, ali ništa od gola

61. minut - Žuti karton za Borisa Kopitovića koji je igrao rukom

58. minut - GOOOOOOOOOLLLLLLL! Zvezda je izjednačila na 1:1, Precizan sa bele tačke bio je Boaći

57. minut - PENAL ZA ZVEZDU - Jovanović je povukao Pešića za dres, te se sudija nije mnogo dvouimo i svirao je na belu tačku

55. minut - Žuti karton za Le Taleka zbog prigovora sudiji, a samo minut kasnije i Petar Mićin je 'požuteo'

50. minut - JOŠ JEDNA ŠANSA ZVEZDE - Ovog puta je Babić bio u prilici, bio je na pet metara od gola, ali je lopta prošla pored stative

49. minut - VELIKA ŠANSA ZVEZDE - Pešić je uspeo da prihvati loptu, bio je na samo nekoliko metara od gola, šutirao je, ali je Belić odlično odbranio

47. minut - Stojković je bio u šansi, ali se nije najbolje snašao

Poluvreme!

45+2. minut - RODIĆ JE OPET BIO U ŠANSI! Gobeljić je centrirao, ali se Rodić našao u nezgodnoj pozicii i nije uspeo da zatrese mrežu domaćina

44. minut - RODIĆ JE BIO U ŠANSI! Slobodan udarac Kange, usledila je gužva u šesnaestercu Čuke, Rodić je bio u sjajnoj prilici, ali je loše zahvatio loptu...

42 .minut - GOOOOOOOLLLLLLLL!!! Čukarički vodi 1:0 protiv Zvezde!

Dobar centaršut Jovanovića, Petar Mićin je ostao sam, odlično je zahvatio loptu i zakucao je u gol Zvezde. Borjan je bio nemoćan!

34. minut - Kontra Čuke - Jovanović je snažno šutirao, ali je Borjan izbio u korner

33. minut - Pešić šutira sa ivice kaznenog prostora direktno u Belića.

29. minut - Donald pokušava iz daljine, ali ne uspeva

26. minut - ŠANSA ZA ČUKARIČKI - Rasplamsala se igra na obe strane, i jedni i drugi su pre nekoliko trenutaka jurišali s jedne na drugu stranu, ali nije došlo do stopostotne šanse ni pred jednim golom.

22. minut - VELIKA PRILIKA ZA CRVENU ZVEZDU - Loša intervencija odbrane Čukaričkog je otvorila priliku Babiću da postigne gol. Iz srca šesnaesterca Babić je šutirao preko gola!

20. minut - ŠANSA ZA ZVEZDU! Donald je iz slobodnog udarca sa 25 metara šutirao pravo ka golu domaćina, ali je golman Brđana bio na visini zadatka

11. minut - KAKVA PRILIKA ZA ČUKARIČKI - Brđani su bili u sjajnoj prilici - Mićin je obavio veliki deo posla, sa desne strane dodao loptu Dociću koji ju je prosledio Ovusu koji je šutirao preko gola

9. minut - OPASNA SITUACIJA PO ZVEZDU - Kajević je dodao loptu Ovusu koji se nije najbolje snašao pred golom Zvezde. Šutirao je sa leve strane traljavo, te odbrana crveno-belih nije imala mnogo posla

6. minut - Crvena zvezda preuzela inicijativu, sve više ugrožava gol domaćina. Čukarički se za sada odlično brani

1. minut - KAKVA ŠANSA ZA ČUKARIČKI - Posle samo 10 sekundi Ovusu se našao u odličnoj šansi, sam je išao na golmana Zvezde, ali je Borjan maestralno odbranio

15.00 - Meč je počeo!

SASTAVI

ČUKARIČKI: Belić - P. Jovanović, Kopitović, Puškarić, Bogosavac - Drinčić, Docić, Kajević, Bojić, Ovusu - Mićin.

Rezerve : Knežević, Radić, S. Jovanović, Milojević, Bašanović, Lagator, Adamović.

Trener : Nenad Lalatović.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić - Gobeljić, Donald, Krstičić, Kanga, Rodić - Pešić, Boaći.

Rezerve : Supić, Račić, Milijaš, Adžić, Bainović, Anđelković, Srnić.

Trener : Vladan Milojević

’’Brđani’’ su značajno podigli formu, nalaze se u seriji bez poraza i popravljaju poziciju na tabeli, a nakon sedamnaest odigranih susreta na svom kontu imaju devet pobeda, uz četiri remija i četiri poraza.

U prethodnom kolu su na gostovanju u Kruševcu savladali ekipu Napretka, a rezultat je bio 1:2. Sa 31 osvojenim bodom trenutno zauzimaju 6.mesto na superligaškoj tabeli. Ekipa Crvene zvezde je sezonu započela jako uspešno i nakon sedamnaest odigranih susreta na svom kontu ima petnaest pobeda, uz jedan remi i jedan poraz. U prethodnom kolu crveno-beli su na svom stadionu ubedljivo savladali ekipu Rada rezultatom 6:1. Sa 46 osvojenih bodova trenutno zauzimaju 1.mesto na superligaškoj tabeli.

Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a meč na stadionu ’’Rajko Mitić’’ završen je pobedom Crvene zvezde rezultatom 3:0(1:0). Strelci za pobednički tim bili su Aleksandar Pešić (dva pogotka) i Filip Stojković. Ako posmatramo rezultate prethodnih 40 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 1996-2017) crveno-beli su bili mnogo uspešniji sa 29 pobeda, uz 4 remija i 7 poraza. Zanimljivo je da je Crvena zvezda od poslednjih pet susreta sa ’’brđanima’’ četiri rešila u svoju korist, kao i da su na poslednja tri susreta na Banovom brdu crveno-beli postigli čak 15 pogodaka.

foto: Crvenazvezdafk.com

U taboru domaćina vlada veliko zadovoljstvo zbog uspona forme, serije dobrih rezultata i sve boljeg plasmana. O tome je u izjavi za medije datoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba ’’brđana’’ Nenad Lalatović koji je tom prilikom istakao da će njegovi igrači dati sve od sebe da izbore povoljan rezultat protiv najboljeg tima u ligi:

’’Sigurno da nemamo šta da izgubimo. Igramo protiv u ovom trenutku najbolje ekipe. Crvena zvezda ima najkvalitetniji tim, na svim pozicijama imaju igrače koji mogu da reše utakmicu. Međutim, imamo i mi šta da pokažemo. Daćemo sve od sebe da ostvarimo povoljan rezultat, a to je za nas sve sem poraza. Atmosfera je dobra, imamo i dobar niz, odnosno dvanaest utakmica bez poraza. Očekujem pun stadion. Rekao sam mojim momcima da nemaju šta da izgube. Cela Srbija očekuje pobedu Zvezde, svi očekuju da mi izgubimo. Zato, ako odigramo dobro i napravimo rezultat, rekao sam im da će biti heroji. Mogu slobodno to da kažem.’’





foto: Crvenazvezdafk.com

Gosti ovu polusezonu mogu da završe u velikom stilu, sve je podređeno tome, ali insistira se na tome da se uvek razmišlja o prvoj narednoj utakmici. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je istakao da njegov tim očekuje jedno od najtežih gostovanja:

’’Jedno od najtežih gostovanja do sada. Idemo ekipi koja ima dobre rezultate u poslednje vreme, jedna paradigma kluba koji bi trebalo. Dobro ih poznajem, znate da sam i radio tamo. Dosta lepih stvari postoji u Čukaričkom i drago mi je da klub ide u tom pravcu. Nije im bilo lako, ali prevazišli su probleme. U svakom trenutku znaju šta hoće, a to je jako bitno. Nije slučajnost što su među vodećim klubovima u ligi, i tako će i završiti, uz učešće u plej-ofu. Imaju ambicije i u Kupu, za mene to nije iznenađenje. Biće nam jako teško, Čukarički predvodi Nenad Lalatović koji spada u najbolje trenere u Srbiji. Dolazimo iz sredine gde je bilo -4 stepena, ali igramo u velikom klubu i nemamo pravo da se žalimo. Sportisti smo, moramo da prolazimo kroz takve probleme. Mislim da ćemo biti apsolutno spremni, danas nam predstoji još jedan trening pa ću videti na koje igrače mogu da računam. Rekao sam igračima juče kada smo se vratili da su za nas evropske utakmice završene, i nećemo razmišljati o Kelnu sve dok ne dođe do te utakmice. Čukarički je jedino o čemu razmišljamo.’’

Šef stručnog štaba Crvene zvezde će se sutra naći u specifičnoj situaciji, jer će u protivničkom timu igrati njegov sin Nemanja Milojević. On ističe da će svako želeti da njegov tim pobedi i da je to normalno:

’’Možemo da pričamo pre utakmice, ali kada počne utakmica, svako će želeti da njegov tim pobedi. Možda treba da pitate moju suprugu i ćerku kako će gledati i za koga će navijati.’’

