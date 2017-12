(VIDEO) DERBI KOLA PRIPAO CRVENIM ĐAVOLIMA: Mančester junajted na greške Arsenalove odbrane savladao Topdžije

Junajted je do pobede na gostovanju u Londonu došao pre svega zahvaljujući greškama odbrambenih igrača Arsenala, ali i veoma raspoloženom golmanu Davidu De Hei koji je u par navrata odlično intervenisao i tako spasao svoj tim.



Gosti iz Mančestera poveli su u četvrtom minutu golom Antonija Valensije i to posle greške kapitena Lorana Kosćelnog koji je u želji da loptu prebaci na levi bok loptu dobacio do Ekvadorca. On je potom odigrao dupli pas sa Polom Pogbom, izašao ispred Petera Čeha, šutirao po zemlji i loptu probacio kroz noge golmanu Arsenala.



Samo sedam minuta kasnije posle nove greške defanzivaca Arsenala, ovoga puta Škodrana Mustafija, ekipa Žozea Morinja povela je sa 2:0. Ovaj put odlično su kombinovali Romelu Lukaku, Antoan Marsijal i Džesi Lingard koji je na kraju imao lak zadatak da savlada Čeha.



Arsenal je u nastavku susreta u potpunosti imao inicijativu, ali ekipa Arsena Vengera nije uspela da više od jednom savlada veoma dobrog Davida Heu, koji je svoj tim spasao u nekoliko navrata.



"Tobdžije" su početkom drugog poluvremena, odnosno u 49. minutu došle do izjednačenja. Aleksandar Lakazet u situaciji jedan na jedan savladao je De Heu i to Nakon ubačene lopte Aleksisa Sančesa sa levog boka, koji je u petercu pronašao usamljenog Arona Remzija, a ovaj je ostavio francuskom napadaču.



Samo nekoliko minuta kasnije Arsenal je mogao do izjednačenja, ali se De Hea istakao s dve fantastične odbrane, prvo Lakazetu, a potom i Sančesu u situacijama kada su fudbaleri londonskog tima bili sami ispred golmana Mančester junajteda.



Ekipa Žozea Morinja je u 63. minutu kaznila promašaje Arsenala i posle kontre Džesi Lingard je na asistenciju Pogbe postavio konačnih 1:3.



Arsenal je do kraja susreta imao potpunu inicijativu, pogotovo posle isključenja Pogbe u 74. minutu kada je nagazio Ektora Beljarina, ali ekipa Arsena Vengera nije uspela da dođe do izjednačenja.



Mančester junajted sada ima 35 bodova i tako je ponovo na pet bodova zaostatka za liderom Mančester sitijem koji sutra dočekuje Vest Hem, dok je Arsenal peti sa 28.

