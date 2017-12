ILIJA PETKOVIĆ ZA KURIR: Ne dam da se ugasi OFK Beograd

Bio je igrač, trener, a sada je predsednik OFK Beograda. Ilija Petković! Novoizabrani predsednik Skupštine slavnog beogradskog kluba veruje da će se romantika vratiti na Karaburmu, uprkos tome što se plavo-beli nalaze u najtežoj situaciji još od osnivanja 1911. godine, kad je nosio slavno ime BSK.



Koji će biti vaši prvi koraci u OFK Beograda?

- To je veoma teško reći, jer se nalazimo u specifičnoj situaciji. Suočeni smo s mnogo problema, ali verujem da sa ljudima koji još imaju veliki entuzijazam možemo da klub vratimo tamo gde mu je mesto, a to je najjači rang. Mi smo sada u trećoj ligi i slobodno mogu da kažem da smo amateri i da igrači primaju male stipendije. Nadu mi uliva to što OFK Beograd trenutno dobro gura u ovom rangu takmičenja, a jedino rezultati mogu da vrate sjaj klubu koji ima veliku tradiciju.



A kako nabaviti novac?

- To je još teže uraditi. Svesni ste u kakvoj smo situaciji, a jedini način da klub preživi je prodaja igrača, koja sada nije kao što je nekad bila. Moramo da se snalazimo, pa ćemo videti kako će cela ova naša misija biti završena.

Ne može bez reprezentacije PONOSAN SAM NA FUDBALERE SRBIJE

Kako komentarišete veliki uspeh srpskog fudbala ove godine? - Fantastičan uspeh. Srbija se plasirala na Svetsko prvenstvo, što je odličan rezultat. Klubovi dobro igraju Evropu, ali kako da vam kažem - mi smo sportska nacija i bog nam je to podario. Moramo da shvatimo da je u fudbalu najteže pobediti, mene su prozivali kad smo primili šest golova, a pogledajte Brazil na SP, pa i jedan Spartak, prvak Rusije, izgubio je od Liverpula sa 7:0 - istakao je Petković, koji je kao selektor vodio reprezentaciju na Mundijal 2006.



Kakve su šanse da se OFK Beograd ove sezone vrati u drugu ligu?

- Prezadovoljan sam jesenjim delom sezone. Igramo dobro i nalazimo se na drugom mestu. Ispred nas je Žarkovo, koje je najveći favorit, ali mi se ne predajemo i sve ćemo dati da se što pre vratimo u viši rang. Igrački kadar je dobar i mogu vam reći da uživam gledajući ove mlade momke, koji imaju veliki potencijal. Kad na to dodam da primaju male stipendije, ovaj rezultat dobija još više na značaju.



Poslednjih godina se pominjalo da postoji mogućnost da stadion na Karaburmi promeni namenu i ne bude više sportski objekat, već da se iskoristi u komercijalne svrhe. Koliko je to realno?

- Nadam se da se to neće dogoditi i imam uveravanje čelnika grada da naš stadion neće promeniti namenu. Ljudi moraju da znaju da ovaj objekat ne koriste samo fudbaleri već svi u sklopu Sportskog društva, a to znači oko 1.000 sportista iz raznih sportova. Mislim da se to neće dogoditi, jer i po propisima sportski objekat ne sme da menja namenu.



Da li ste posle svega optimista da se klub neće ugasiti?

- Naravno da verujem da će klub uspeti da izađe iz ove teške situacije. Pred nama je veliki posao, ali OFK Beograd ima bogatu tradiciju, u njemu su igrala velika imena jugoslovenskog i srpskog fudbala - od Santrača, Zeca, Skoblara i mnogi drugih do današnjih vremena, poput Kolarova, Baneta Ivanovića. Sve nam to govori da postoji nada - zaključio je Petković.

Glumci uvek deo kluba VUK KOSTIĆ U UPRAVI OFK

U upravu kluba ušao je mladi glumac Vuk Kostić. - U našoj bogatoj istoriji bilo je dosta velikih glumaca koji su bili na visokim pozicijama u klubu, od doajena našeg pozorišta Milivoja Živanovića, pa Ljubiše Samardžića, pa do oca Vuka Kostića, Miodraga. Zato smo se odlučili da i njegovog sina aktivno uključimo, što je on prihvatio. Nadam se da će jednog dana s ponosom reći da je bio član uprave našeg kluba - poručio je Petković.

