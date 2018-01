ORLOVI UBEDLJIVI U SLOVENIJI: Srpska futsal reprezentacija deklasirala Kuvajt na pripremama za EP

#Futsal reprezentacija Srbije pobedila je Kuvajt rezultatom 6:0, u prvoj pripremnoj utakmici u Novigradu pred #FutsalEURO. 👊🇷🇸⚽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Golove za našu selekciju postigli su: Perić, Tomić, Rajčević (2), Kocić i Rakić. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Drugi pripremni meč u Novigradu naši futsaleri igraju 24. januara protiv reprezentacije Francuske. #FutsalSrbija #FSSrbije ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

