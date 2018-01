SA DIPLOMOM U ZVEZDU: Pojačanje crveno-belih iz Spartaka atipičan fudbaler

Stefan Hajdin je atipičan fudbaler. Široko obrazovan momak koji bi uskoro trebalo da diplomira na Fakultetu za fizi?ku kulturu nedavno je zadužio dres Crvene zvezde. Klub s Marakane dobio je modernog levog beka koji bi trebalo da bude rešenje više za trenera Vladana Milojevića u nastavku sezone.



Po čemu pamtiš prošlu godinu?

- Godina za pamćenje u mojoj karijeri. Pogotovo što sam do pre godinu ipo igrao u srpskoj ligi. Studiram DIF, trenutno sam apsolvent. Ostalo je još nekoliko ispita - počeo je razgovor Stefan Hajdin.



Kako uspevaš da redovno studiraš i profesionalno se baviš fudbalom?

- Moguće je uskladiti obaveze na fakultetu i u klubu. Period odmora iskoristiću da učim. Dolazi aprilski rok, pa ću videti da dam još neki ispit.



Da li učiš na pripremama?

- Nisam poneo knjige za učenje, ali jesam nešto za čitanje, dok odmaram. Čitam nobelovca Orhana Pamuka i Paola Koelja. Da ne zamaram mozak.



Šta voliš da radiš u slobodno vreme?

- Volim da budem sa porodicom, prijateljima, devojkom. Nemam neki hobi.



Ko te je najbolje prihvatio u Zvezdi?

- Svi! Svi hoće da pomognu. Oduševili su me momci.



Da li ti je žao što si morao zaobilaznim putem da se vratiš u Crvenu zvezdu?

- Sudbina je tako htela! Neko se pokazao pre, neko kasnije. Iz moje generacije 94' su Radaković, Savićević, Mihajlović, Đurđević, Golubović, Lazić, Ahčin, Čikić.



Da li si hteo da napustiš fudbal pre godnu dana?

- To nije tačno! Moj cilj je bio da završim fakultet i on je bio na prvom mestu. Pre dve godine sam imao ponude iz Superlige, ali obaveza koja me je vukla na fakultet me je naterala da se tome posvetim. Uvek sam verovao u sebe, nikad nisam hteo da odustanem.



Od koga si prvi čuo da se Zvezda interesuje za tebe?

- Od mog menadžera! Bio je utorak, a u subotu sam potpisao ugovor. Nisam verovao dok nisam potpisao.



Tvoj put od srpske lige do Zvezde deluje kao dobra podloga za film, zar ne?

- Filmska priča će biti ako u Zvezdi dobijem minutažu i ako dobijem šansu da zaigram. Nadam se pozivu za reprezentaciju.



Koju, srpsku ili crnogorsku?

- Naravno, srpsku! Lepo je čuti da me hoće Crnogorci, mada niko od njih me nije kontaktirao. To stvarno prija. Ali, ne razmišljam o tome.



Da li si se možda čuo sa Đorđem Ivanovićem koji je otišao u rivalski tabor?

- Čuli smo se. Đole je fenomenalan momak. Najbolji čovek kojeg sam upoznao u fudbalu. Pošten, radan, iskren. Dogovorili smo se da se vidimo kad završimo pripreme. Ja sam iz Zemuna, poznajem grad, pa da ga malo provedem. (smeh)



Jeste li pričali o derbiju?

- Nismo, rano je! Biće vremena. Mislim da je Đole veliki igrač i da će sigurno igrati u derbiju, dok za sebe ne mogu da garantujem. To ćemo videti.



Kako bi sebe opisao kao fudbalera?

- Karakteriše me dug korak i ulazak iz drugog plana. Visok sam. Koristim obe noge pođednako. Verujem da je to moja prednost.



Ko ti je omiljeni fudbaler?

- Tjeri Anri! Hteo sam broj 14, baš zbog njega, ali je zauzet.



Jedan si od retkih fudbalera koji ima dužu kosu. Zašto?

- U životu sam furao razne frizure. Bio sam skro ćelav, pa imao "dvojku" ili "trojku"... Pre dve godine mi je dunulo da pustim kosu. Izdržao sam samo šest meseci. Sad mi ide bolje, hoću rep da vežem.



Kako si održao motivaciju jer si posle Zvezde otišao u niži rang?

- Dosta mojih vršnjaka je batalilo fudbal, prekinuli sa karijerom. Neki su upisali fakultet, neki se posvetili poslu. Verovao sam u sebe i znao sam da ?e sve do?i na svoje. Bio sam uporan.



Zanimljivo prezime nosiš. Jesi li u rodbinskim odnosima sa akdemikom Nikolom Hajdinom?

- Nisam. (smeh) Ali moj pokojni deda se zvao Nikola.



Rođen si u Hrvatskoj. Kad si došao u Srbiju?

- Rođen sam u Glini, a moji su inače iz Vojnića i Donjeg Lapca. U Glini je bila dežurna bolnica, pa sam tamo rođen. Posećujem Vojnić, baka je i dalje u Lici. Do osme godine sam bio u Vršcu. Onda su moji došli u Beograd. Najviše zbog mog fudbala. Mama i tata su insistirali da dođem u probu na Zvezdu.



Zašto si upisao DIF?

- Majka mi je ekonomista, sestra je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u roku. Za DIF sam se odlučio jer želim da budem trener, a bio sam svestan svojih radnih navika. (smeh)



Da li je istina da hoćeš da postaneš trener?

- Zapisujem treninge, gledam kako drugi rade. Ranije to nisam radio, pa mi je žao. Nikad nije kasno - poručio je Stefan Hajdin.

Aleksandar Radonić

foto: FK Crvena zvezda

Kurir

Autor: Kurir