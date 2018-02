RASPUCAVANJE ZMAJEVA: Trojka Voždovca protiv Slovaka

Voždovac je od starta bio dominantniji od slovačkog trećeligaša.

Pokušavali su Zmajevi da ugroze gol preko Purtića i Perovića, ali tek u 20. minutu dolaze do prednosti, a strelac je Gavrić i jedanaesterca posle preršaja koji je načinjen nad Ješićem.

U 43.minutu već je bilo 2:0 za Voždovac. Lep dupli pas koji su napravili Zlatković i Perović, uspeo je da kruniše Stanković za 2:0.

U 55. minutu Miloš Stojanović se našao u ulozi organizatora igre. Odlično je štoper Voždovca izneo loptu, prosledio je do Perovića koji rutinski šalje loptu iza leđa golmana Beluše i Voždovac dolazi do trećeg gola, a ispostaviće se da se dolazi i do konačnog rezultata.

Voždovac je do sada ostvario blians od tri pobede, jednog remija i jednog poraza. Gol razlika je 15:3:

Voždovac – Radnički Obrenovac 9:0

Voždovac – ASC Poli 1:2

Voždovac – Zaglebje 1:1

Voždovac – Kairat 1:0

Voždovac – Beluša 3:0

(FK Voždovac)

