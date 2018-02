(UŽIVO, VIDEO) Spartak - Crvena zvezda 13.00: Teren u Subotici zaleđen, odlaganje sve izvesnije

12:41 - TEREN U SUBOTICI ZALEĐEN

Još 20-tak minuta je ostalo do početka meča, a uslovi na stadionu u Subotici nisu dobri. Teren je zaleđen - čeka se odluka sudije hoće li meča biti...

11:40 - TEREN U OČAJNOM STANJU, ODLAGANJE MEČA SVE IZVESNIJE

Predstavnici Zvezde i Spartaka su upravo pregledali teren i zajednički stav je da se ne može igrati. Sudija je odlučio da još sačeka sa konačnom odlukom. Odlaganje je sve izvesnije...

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je svoja očekivanja pred duel sa Spartakaom.

- Idemo na jedno od težih gostovanja u domaćem prvenstvu. O Spartaku mogu da kažem sve najlepše, imaju odličan igrački kadar, koji za mene nije bio iznenađenje jer znam da im je trener Aca Veselinović, moj prijatelj i odličan stručnjak. Zajedno smo nekada igrali u omladincima Crvene zvezde. Znam njegovu filozofiju, gde god da je radio pravio je odličnu ekipu i zato sam znao da će takav slučaj biti i u Spartaku. Subotičani su bili najprijatnije iznenađenje i imali možda i najviše igrača koji su obeležili jesenji deo prvenstva. Ipak, neminovnost u našem fudbalu je da odlaze najbolji fudbaleri, ali i pored toga Spartak je protiv Napretka pružio odličnu partiju. Zato nas očekuje izuzetno teška utakmica, gostovanje u Subotici je uvek nezgodno, ali mi sada moramo da se fokusiramo na našu ligu. Pričao sam svojim igračima, svi smo apsolutno spremni za nastavak i borbu u domaćem prvenstvu, kao i u Kupu. Ne znam koliko će utakmica biti lepa za gledanje jer su vremenske prilike loše i ne znamo u kakvom će stanju biti teren. Zbog toga će možda utakmica biti sa tehničke strane manje lepa, ali sastaju se dve odlične ekipe koje će bez sumnje pružiti svoj maksimum – rekao je Milojević.

Do samog kraja šampionata crveno-beli fudbaleri neće imati mnogo vremena za odmor.

- Koliko god da je bilo naporno za nas sportiste je to lep ritam kada igrate Evropu. Ne možete lako doći do velikih uspeha. Do nečega velikog morate stići teškim putem. Ipak, i raspored u domaćem prvenstvu je dosta zgusnut, nemamo mnogo slobodnog vremena. Imamo i prvenstvo i Kup tako da neće biti mnogo promena, prilagođavaćemo se kao što smo to i do sada radili – poručio je Milojević.

