IVICA ILIJEV OTVORIO DUŠU: Poslednja reč o Plzenju! Da li je Suma najveći promašaj?! Kako je promašio penal protiv Njukasla i zašto je meč sa Realom najveći doživljaj u karijeri!

Ilijev je u opširnom intervjuu za "Hotsport" prizano da su crno-beli podbacili u Plzenju.

"Mislim da Partizan jeste podbacio. Da, mislim da je moglo hrabrije. To javno iznosim i to znaju svi igrači i uprava. I ja kada sam bio igrač, imao sam, hvala Bogu, puno velikih pobeda, uvek smo ih dobijali na hrabrost. I to mi je najžalije u ovoj sezoni, samo tih 90 minuta, taj stav. Da smo izašli hrabro i izgubili, niko nam ništa ne bi rekao. A ovako, sve dobro što smo uradili, po nekima, palo je u vodu", rekao je Ilijev dodavši:

"Kada bi nam sada neko dao da sledeće i svake naredne godine gubimo sa 5:0 u toj fazi od bilo kog protivnika, da li bismo potpisali? Naravno! Ove godine klubovi u Ligi Evrope, pogotovo u prolećnoj fazi, ne pamtim da su bili jači. Mnogi od njih su poslednih godina bili i na pragu osvajanja tog takmičenja. Za 72 godina istorije kluba Partizan ima šest ’duplih kruna’ i šest proleća u Evropi, ali se nikada nije desilo da to ostvari u jednoj godini."

Ilijev se osvrnuo i na priču da je Sejduba Suma ipak precenjen igrač.

"Vidite ovako, on je plaćen 1.650.000 evra. Jedna Barsa je Dembelea platila 100.000.000, a nije dao gol za godinu dana. Onda imamo Kutinja koji je plaćen 160.000.000 evra, sad je imao jednu asistenciju, a plaćen je sto puta više od Sume. Ceo svet pomera granice. Ne može nama najveći transfer da bude iz 2000. godine. Jurimo Evropu, a nemamo rezultate. Pa kako? Mi smo tim transferom želeli da pokažemo stabilnost, želju da se borimo do kraja, jer se uključio naš drugi klub, znate svi koji i ponudio mnogo veći novac. Da je on došao za cifru od 1.100.000 evra, koliko je bilo pre uključivanja tog kluba u trku, ne bi stajalo pored njegovog imena ’najplaćeniji u istoriji’ i već bi se drugačije gledalo. I Pogba je došao u Mančester u najplaćenijem transferu, pa nije mogao da se pomeri prve godine. Suma je jedini igrač kog nisam samo ja želeo, nego kompletna sportska struktura, svi treneri u klubu, čak i igrači."

Sportski direktor crno-belih je ispričao i malo poznatu priču o penalu u petoj seriji u Njukaslu. Imao je sve u rukama, ali je lopta umesto u mrežu otišla visoko preko gola.

"To je najbolji negativan primer kada je neki klinac pun samopouzdanja bez pokrića. Neću nikada da zaboravim. Pošto smo pobedili sa 1:0 mojim golom, došao sam do Mateusa i rekao ’šefe, ja ću da dam taj peti, da rešim’. I peta serija, zvižduci, ja idem ka lopti, smejem se, srećan. Govorim u sebi: ’sad ću ja vama ovo ili ono, dao sam vam u regularnom delu, sad ćemo mojim penalom da prođemo dalje’. I sve to me je skupo koštalo. Zalećem se i razmišljam, da li da šutnem u ovu ili onu stranu. I od svega, ja odlučio da je podignem. I desi se Roberto Bađo iz 94’. Čak i Šaj Given je ostao ukopan. I onda osećaj posle toga, to je kod moje lude glave, što sam ostao smiren i rekao: ’pa dobro, promašio sam penal, proći ćemo dalje, ništa nije strašno’. Nisam imao ni trenutak očajanja. Zato mi je sada ta crta dobrodošla kada sam funkcioner", zaključio je Ilijev.

Meč protiv Real Madrida je svakako najveći doživljaj iz igračke karijere Ilijeva.

"To je najveći doživljaj. Ulazak u svlačionicu ’Santjago Bernabeua’, sada su one mnogo bolje, ali to je kao ulazak u svemirski brod. To sam osetio i protiv Bajerna na novom stadionu. Stojim na centru i kao da me je neko tu spustio, kao da ja tu ne pripadam. Kao fotomontaža. U glavi mi je ’ne, ovo nije istina’.

Za te utakmice me je pripremao Savo Milošević, bili smo cimeri u reprezentaciji. Rekao mi je da oni vole da se nadigravaju, pustiće te da igraš jedan na jedan, izazivaće te, pa oni su bre najveći klub na svetu. Tako je i bilo. Dres sam zamenio sa Robertom Karlosom i Raulom, a onda sam za jednu veliku uslugu dao Raulov dres, pa su mi govorili ko bi još dao dres Raula, niko danas zna za ’tamo nekog’ levog beka Roberta Karlosa. To su slatke dileme i uspomene".

