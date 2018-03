(FOTO) NEKA MU JE VEČNA SLAVA: Partizan poslao poruku podrške porodici preminulog Davida Astorija

FK Partizan izražava iskreno saučešče našim sportskim prijateljima @acffiorentina povodom iznenadne smrti i gubitka još jednog mladog života i velikog sportiste kapitena Davida Astoria. Neka mu je večna slava! #acffiorentina #rip #football

A post shared by FK Partizan (@partizanbelgrade) on Mar 4, 2018 at 4:43am PST