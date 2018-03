MISTERIJA ČUDNE SMRTI KAPITENA FIORENTINE REŠENA: Rezultati obdukcije pokazali zbog čega je Davide Astori preminuo!

Davide Astori preminuo je u snu, a nadležni kažu da je smrt nastupila zbog prirodnih uzroka, to jest zbog srčanog zastoja.

"Mi imamo ideju da je on preminuo zbog srčanog zastoja i to zbog prirodnih uzroka. Čudno je da se to desi profesionalnom sportisti koji je na stalnom posmatranju i da pri tom nije bilo nikakvih naznaka da bi to moglo da se desi", kaže tužilac iz Udina Antonio De Nikolo.

"Otvorili smo istragu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnji na ubistvo iz nehata Davidea Astorija", rekao je javni tužilac, što je između ostalog i redovni postupak u ovakvim slučajevima.

Centralni bek je sedmog januara napunio 31 godinu, a za italijansku reprezentaciju je upisao 14 nastupa, uz jedan pogodak.

