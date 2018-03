ŠKOLA - SPAS ZA VEČITE FUDBALSKE TALENTE: Svega jedan odsto fudbalera ostvari vrhunsku sportsku karijeru

Slava i bogatstvo, koju današnji profesionalni fudbal neminovno nosi sa sobom, magnet je za mnoge klince, ali i za njihove roditelje od momenta kada do njihovih ušiju iz usta trenera, menadžera ili takozvanih poznavaoca fudbalske igre stigne krilatica "dečko je talentovan, predstoji mu inostrana karijera".

Put onih odabranih u tih jedan odsto je svima dobro poznat, ali šta se dešava sa onih 99 procenata mladih fudbalera koji ostanu sa epitetom večitog talenta i ne ostvare karijeru kakvu su želeli. Odgovor baš i nije popularan, to je druga strana medalje i zato se o tome možda i ne govori dovoljno - jer moderno društvo ne priznaje neuspeh, traže se samo pobednici.

Njihov socijalni i materijalni status je u najčešćem broju slučajeva ugrožen, a rešenje ovog nimalo zanemarljivog problema pokušali su da ponude Fakultet za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla" i Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Srbije kroz zajedničku organizaciju panel diskusije na temu "Obrazovanje mladih fudbalera - neophodnost ili izbor".

Panelu su prisustvovali polaznici UEFA "Elit Youth" programa, među kojima je značajan broj direktora omladniskih škola naših najboljih fudbalskih klubova, studenti i profesori Fakulteta za sport, a učesnici diskusije bili su prof. dr Ivanka Gajić, dekanka Fakulteta za sport, Vanja Radinović, direktor omladinske škole FK Partizan, Ljubiša Mitrović, otac reprezentativca Srbije Stefana Mitrovića i Dalibor Zorko, menadžer edukacije FSS. Svako iz svog ugla, obrazovne institucije, kluba, porodice i fudbalske organizacije analizirao je trenutno stanje.

O jednom od uzroka problema otvoreno je govorio Vanja Radinović, direktor Partizanove omladinske škole:

- Klubovi u svojim omladinskim školama na sve načine pokušavaju da dovedu što veći broj mladih fudbalera iz cele Srbije i tako gomilaju igrače. Mi uzimamo igrače da ih ne uzme Zvezda, Zvezda ih dovodi da ne odu u Čukarički i tako u krug. Time se slabe male sredine, fudbalski centri tako zamiru, a ne postoji nikakva mogućnost da svi ti igrači koji su dovedeni sa strane uspeju. Zato u nekom trenutku napuštaju fudbal, kome su sve podredili, i mnogi među njima postaju socijalni slučajevi - rekao je Radinović, a na njegovu priču nadovezao se Ljubiša Mitrović:

- Dok je moj Stefan bio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, čak šest godina nijedan od igrača iz omladinske škole nije prešao u prvi tim. Kada bi se sad napravila analiza među tim momcima koji nisu prošli selekciju, koliko njih je sada figurativno rečeno na ulici, rezultati bi bili baš poražavajući.

Zajednički je konstatovano da prioritet mora da bude razvijanje svesti o važnosti obrazovanja, jer je u društvu stvorena slika da obrazovni ljudi nisu uspešni, već su uspešni samo oni koji imaju novac. Ključ je, kao i u mnogo čemu, porodica, koja mora biti stub. Roditelji se takođe moraju edukovati, a kao velika opasnost navedene su neostvarene ambicije roditelja koji kroz svoju decu na svaki način pokušavaju da ih realizuju.

- Sistemski treba da rešimo sinhronizaciju sve većih zahteva koje sport postavlja pred mlade ljude i dela koji se tiče njihovog obrazovanja. Jer, sportska karijera u trenutku može biti prekinuta iz mnogo razloga, a onda se postavlja pitanje šta i kako dalje sa tom decom - rekla je Ivanka Gajić, dekanka Fakulteta za sport koja je bila idejni tvorac i realizator projekta prve sportske gimnazije zbog čega je nagrađena Oktobarskom nagradom Grada Beograda:

- Postoje rešenja kako da se deci koja treniraju četiri do šest sati dnevno omogući da se redovno školuju. Tako što će se časovi prilagoditi njihovim treninzima. To sve može da se postigne, zaoknski okviri to omogućavaju, potrebna je dobra volja. Škola nije samo učenje, to je i socijalizacija. Mi moramo da se približimo deci i da idemo u susret đacima sportistima. Ne postoji formula za manje treninga, a veći uspeh, zato nastava mora biti prilagođena njihovim treninzima. Naša rešenja ovog problema ćemo ponuditi klubovima i nadam se da ćemo zajedničkim snagama naprabiti pomak na ovom polju. Mi moramo da budemo partneri na ovom zadatku - zaključila je Ivanka Gajić.

