VENGER SE TEŠI: Navijači ne mrze mene, već trenera Arsenala

Arsenal je izgubio šest uzastopnih utakmica pre jučerašnje pobede protiv Milana u Ligi Evropa (2:0), a Venger je rekao da je bio u "katastrofalnom stanju" tokom tog niza, posle kojeg njegova ekipa zaostaje 13 bodova za četvrtoplasiranim gradskim rivalom Totenhemom. Prve četiri ekipe iz Premijer lige plasiraće se u Ligu šampiona naredne sezone.

Navijači su prošle sezone, ali i u poslednjih nekoliko meseci kritikovali Vengera i tražili njegovu ostavku, ali je on produžio ugovor do juna 2019. godine.

"Oni ne mrze osobu već trenera koji ne donosi dobru igru. To mogu da razlikujem. Nesrećan sam zbog tih poraza. Želim da pobedim, čak i sa stilom, to je ambiciozno. Kada to ne postižemo, naravno da patim kao i svi drugi. Arsenal čini 30 miliona ljudi, to nije patnja jedne osobe, želim da usrećim 30 miliona ljudi i to me zanima", naveo je Venger, preneli su britanski mediji.

Upitan o besanim noćima, Venger je rekao da je sve to deo posla.

"Radi se o tome da preživite razočaranja i pronadjete rešenja, to može da vas učini boljim trenerom u krizi", dodao je francuski trener.

Venger je naveo da je ceo život posvetio pobedjivanju u fudbalu i branio je svoj učinak od tri trofeja u poslednjih pet godina. On je rekao da veruje da su kritike trenutne forme ekipe bacila senku na njegov ukupni uticaj u klubu.

Francuski trener rekao je i da je poraz u finalu Liga kupa od Mančester sitija (0:3) napravilo psihološki tešku situaciju njegovim igračima do kraja sezone.

On je dobio poruke podrške od brojnih bivših trenera, a rekao je da ga je kontaktirao i Aleks Ferguson "kada stvari nisu išle dobro".

"To je solidarnost. Ja uvek podržavam druge trenere. Ne postoji način da ne patite. Morate da patite", naveo je Venger.

(Beta, Foto: Fonet)

Kurir

Autor: Kurir