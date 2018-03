LALATOVIĆ: Ne mrzim Partizan, živimo za ovakve mečeve!

"Čeka na derbi kola, igraju drugi i četvrti tim na tabeli. Očekuje nas praznik fudbala i nadam se da će tribine biti ispunjene do poslednjeg mesta. Partizan i Zvezda su klubovi kojima ne treba pretiti. Gde god da igraju u Super ligi, oni su favoriti. Zato tu ulogu favorita i sada prepuštam njima", rekao je Lalatovič, prenosi klub s Banovog brda.

Fudbaleri Čukaričkog sutra dočekuju ekipu Partizana u 27. kolu Super lige Srbije.

"Ja verujem u moje momke, verujem u ono što radimo. Daćemo sve od sebe da probamo da iznenadimo šampiona koji će imati i veliku podršku svojih navijača sa tribina. Definitivno će biti teška utakmica za nas, ali svi bi trebalo da živimo za ovakve mečeve. Pun stadion, protivnik igrao Ligu Evrope, prezimio tamo... Svi elementi su tu", rekao je Lalatović.

Lalatović se osvrnuo i na priče o smeni trenera Partizana Miroslava Đukuća.

"Vidim da se kod njih pravi neka fama sada. Nema potrebe za tim, jer mislim da je Miroslav Đukić odličan trener što je i pokazao u Evropi. Jedan je od najboljih srpskih trenera", rekao je on i dodao da Partizan ima odlične igrače.

"Tu, pre svega, mislim na Tavambu, Jankovića, Ožegovića, Tošića... Tošić je igrač koji jednim potezom može da reši utakmicu. Tu su Zdjelar i Pantić koji je mladi reprezentativac. O Saši Iliću ne bi trebalo trošiti reči. Protiv Zemuna je pokazao da još može da igra na visokom nivou i da nije za penziju", naveo je Lalatović.

Partizan je nedavno kažnjen oduzimanjem dva boda i, u slučaju pobede, Čukarički bi se ravnopravno uključio u borbu za drugo mesto.

Lalatović je, međutim, rekao da Čukarički "ne napada" drugu poziciju.

"Naravno da bih voleo da budemo drugi, ali najsrećniji ću biti ukoliko obezbedimo to mesto koje vodi u Evropu. Nama je ta Evropa cilj. Nije toliko bitno da li ćemo biti drugi, treći ili četvrti. Mislim da Čukarički, kao klub, i moji igrači apsolutno zaslužuju da igraju u Evropi. Ubedjen sam da bi imali šta da pokažemo i da bi dostojno predstavljali srpski fudbal", rekao je Lalatović.

U taboru Čukaričkog ima nekoliko fudbalera koji su svojevremeno nosili dres Partizana, a Lalatović smatra da je za skoro sve bilo mesta u timu crno-belih.

"Ja lično mislim da je Partizan napravio velike greške. Pogotovo što se tiče Bogosavca koji je najbolji levi bek u Super ligi. Olako su ga pustili, što je potvrdio i Saša Ilić rečenicom: 'Eh, da imamo sada Bogosavca'. U Čuku je došao kada nije ni igrao u Partizanu i preporodio se ovde. Smatram da svi oni treba da pokažu i dokažu da su u Partizanu napravili grešku. To je jedan dodatni motiv za njih i ubedjen sam da imaju kvalitet da budu makar medju 18 igrača u Partizanu", rekao je Lalatović.

Novinare je interesovalo i to da li Lalatović, kao bivši igrač i trener Crvene zvezde, ima motiv više protiv Partizana.

"Ja sam to nebrojano mnogo puta rekao, meni je motiv za svakog protivnika isti - da pobedim. Nevezano ko je s druge strane. Sada je Partizan, prethodni put je to bio Borac iz Čačka", rekao je on.

Lalatović je istakao da ne mrzi Partizan, već da "samo ne navija za njega".

"Ljudi me često pogrešno tumače, verovatno zbog tog mog temperamenta. Ja jesam zvezdaš i jesam odrastao na Marakani gde sam naučen kao igrač da pobeđujem Partizan, ali nikada nisam mrzeo taj klub. Uvek sam imao dobre drugare tamo. Tu mislim na Sašu Ilića, Duljaja, Delibašića, Ilieva, Vladu Ivića i mnoge druge. Kako da mrzim, na primer, Duljaja i Vukića koji su spavali u mojoj kući dok smo igrali za Šahtjor? To su moji prijatelji", naveo je Lalatović.

Utakmica se igra u nedelju od 15 časova.

