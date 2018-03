(VIDEO) SRBIN IZLUĐIVAO RONALDA: Dmitrović mu skinuo dva zicera, a zatim dva puta vadio loptu iz mreže

Dvostruki strelac u trijumfu kraljevskog kluba bio je najbolji fudbaler sveta Kristijano Ronaldo.

On je Real do prednosti doveo u 34. minutu na asistenciju Luke Modrića, da bi Eibar do izjednačenja došao pogotkom Ivana Ramisa u 50.

Delovalo je da Real neće uspeti da dodje do trijumfa na severu Španije, ali je

ipak Ronaldo dobro reagovao posle centaršuta Danijela Karvahala u 84. minutu i po drugi put na meču savladao srpskog reprezentativca Marka Dmitrovića.



Dmitrović je inače, dva puta odbranio zicere Ronaldu, što je Portugalca ostavilo u čudu.



Real je treći sa 57 bodova, dok je Eibar osmi sa 39.

