KO JE VLASNIK FK PAOK KOJI JE SUDIJU JURIO PIŠTOLJEM: Ruski milijarder vlasnik je pola Grčke i Putinova veza sa delom Evrope oko koje se otimaju Istok i Zapad

Vlasnik Fudbalskog kluba PAOK Ivan Savidis uleteo je na teren tokom meča sa AEK-om, noseći za pojasom pištolj, ali ko je zapravo on?!

Stavidis je meč pratio pokraj aut linije, a posle odluke sudije da poništi gol njegove ekipe utrčao je na teren i hteo je da se obračuna sa sudijama i službenim licima. Jedan od fotoreportera čak je zabeležio i da je oko pojasa imao i pištolj.

Viđena je prava rovovska borba tokom 90 minuta, a onda - ludnica! Stadion je eksplodirao posle gola koji je postigao Varela! Na semaforu je pisalo 1:0 za PAOK! Vlasnik PAOK-a je uleteo na teren pokušavajući da dođe do sudije, a odmah za njim su krenuli i navijači solunskog tima.

Ova scena obišla je planetu, te je počelo 'kopanje' po prošlosti ovog 'kauboja'.

Ko je uopšte gazda PAOK-a?!

Ivan Ignatjevič Savidis rođen je 1959. godine u tadašnjoj sovjetskoj republici Gruziji. Prema Forbsu težak je 750 miliona dolara i zauzima 30. mesto najbogatijih Rusa. Ali on je zapravo - Grk. Život ovog milijardera je od malih nogu bio veoma uzbudljiv - sa 14 godina je pobegao od kuće u Rostov i tamo je preživljavao tako što je uzgajao duvan - danju je motao cigarete, a noću spremao ispite. Nekoliko decenija kasnije postao je doktor nauka, ali i - najveći ruski prerađivač duvana!

Njegova firma "Donskoj Tabak" godišnje proizvodi 30 milijardi cigareta - svaki deseta paklica koju potroše Rusi dolazi iz njegove 'radionice'. Nema sumnje da je Stavidis do velikog kapitala došao svojim umećem, ali ne sme da se zaboravi i činjenica da je prijateljstvo sa Vladimirom Putinom takođe uticalo na rast njegove imperije.

Vožd je posebno slab na Crvenu Armiju, zna to i Savidis, pa se gazdi šlihta tako što svake godine vojnicima koji služe domovini pokloni milijardu cigareta. Ali, ne radi on ovo samo da bi se ulizivao Putinu, nego i da kolegama olakša duge vojničke dane. Savidis je u sovjetskoj vojsci i sam došao do čina majora. Zemlja koja je pre par godina praktično bankrotirala, idealan je poligon za investicije. Tačnije, jeftino kupovanje glavnih poluga države koja ima ključnu geostratešku poziciju.

Savidis je za početak širenja u državi njegovih predaka odabrao Solun. Tu je pazario dosta stvari: luku, cele gradske kvartove i delove uz obalu, brojna velika skladišta, sklaidšte duvana, fabriku mineralne vode, "Macedonia Palace", jedan od najluksuznijih hotela u tom delu Evrope, kao i nekoliko turističkih naselja. Preuzeo je lokalnu televiziju i tri dnevna lista, a u leto 2012. ulazak na Fobrosovu listu najbogatijih ljudi sveta proslavio je kupovinom sportskog simbola grada - fudbalskog kluba PAOK.

Klub koji je Savidis preuzeo, bio je poput i grada koji je takođe kupio - u bankrotu. Naravno, 11 miliona evra, koliko je iznosio dug PAOK-a i koji je odmah platio Savidis, nije ništa za bogataša njegovog kalibra.

Nije potrebno biti politički analitičar, da bi se došlo do zaključka kako Savidis odrađuje poslove za Putina u delu sveta za koji se bore Rusija i SAD. Vlasnika pola Grčke, koji ne govori grčki, gledaju kao u boga - čoveka koji ih je spasio velike krize, te niko ne sme da se suprotstavi moćniku poput njega.

Zato i ne treba da čudi što je sudija u zapisniku posle utakmice izjavio da je naknadno priznao gol koji je prethodno poništio.

