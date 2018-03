(FOTO) POTPREDSEDNIK PARTIZANA ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE! Optužili su ga da je ispred Čiča Dražinog spomenika ispljuvao Zvezdu: Evo šta je on na to rekao!

Naime, čelnik crno-belih podelio je na svom Instargram profilu nekoliko intrigantnih fotografija koje je preuzeo od drugih autora.

- Jel to istraživačko novinarstvo? Objavljene su neke fotografije koje nisu sa mog privatnog profila. Ja sam Vladimir Vuletić i potpredsednik sam Partizana. Ali sam i fizičko lice. Kao što obično i biva u takvim situacijama, poluistinama i polublurovanim fotografijama, pokušava se zamagliti javnost.

Naime, reč je o sledećem. Fotografije koje pripadaju fotomontažama koje su objavili neki Tviter nalozi, kao i neke stranice, šerovao sam šaleći se i na svoj račun. Ni iza jednog od tih komentara, izuzev poslednjeg, ja ne stojim. Kao što je recimo onaj komentar, da se naša uprava ugleda na PAOK. Vidite da tamo stoji u trećem licu, pa kaže "što bi profa rekao res, non verba"... Zamislite kad bih ja govorio u trećem licu? Nisam ja Radomir Antić - rekao je smejući se Vladimir Vuletić za Kurir i dodao:

- Stranica na kojoj to možete pogledati zove se "Partizan traditione di familia" na Fejsbuku. I to je urednik te stranice postavio sa takvim komentarom. To što ja nisam na bilo koji način želeo da blurujem taj komentar, jer mi ne pada na pamet da se time bavim u životu. To nije moj komentar.

Potom je Vladimir Vuletić objasnio svaku spornu fotografiju.

- Druga stvar. Fotografija koja ukazuje na mene kao Rimljanina mi baš prija. Bavim se rimskim pravom i baš lepo izgleda. Ali, nije moja, i ona je sa Tvitera.

Na red je došla i fotografija Dragiše Binića, člana Izvršnog odbora FSS zaduženog za regularnost takmičenja.

- Idemo redom. Fotografija Dragiše Binića je njegova, a ne moja, i ona je sa Tvitera. Ispod fotografije postoji rečenica "potpredsednik FSS zadužen za regularnost". I to nije ono što sam ja napisao, jer ćete videti da se to nalazi u okviru slike, a ne u komentaru. Ali, lepo pokazuje šta se dešava, kada... Sada moram da budem vrlo precizan. Citat je ovde u pitanju Ljubomira Simovića - "Šta se dešava kada topuzinu daš buzdovanu". To je to.

Potom je Vladimir Vuletić prokomentarisao i fotografiju pored spomenika đeneralu Draži.

- Konačno, dolazimo do najintrigantnije stvari. Reč je o fotografiji koja je nastala sinoć u Ivanjici gde sam došao da prespavam pred utakmicu sa Javorom. Slikao sam se pored spomenika Draži Mihajloviću koji je rođen u Ivanjici. E, vidite. Opet je reč o citatu. To nisu moje reči, jer su stavljene pod znake navoda, i rečenica glasi: "Pitali smo cigane, neće da nam kažu, gde je njihov osnivač zakopao Dražu". To je jedan od pamfleta navijača Partizana i to pod navodnicima. U jednom komentaru, rekao sam da je reč o citatu i o njima ne vredi raspravljati.

Potpredsedniku Partizana zasmetalo je što je njegovo ime dovedeno u negativni kontekst zahvaljujući određenim tekstovima na pojedinim portalima.

- Kada bih ja stajao iza svojih reči, to bi bilo mnogo kredibilnije nego što stoji na društvenim mrežama. Poenta cele priče i poruka koju govorim onima koji se bave "istraživačkim novinarstvom kopajući po društvenim mrežama". Istraživačko novinarstvo je nešto drugačije i malo ozbiljnije, te zahteva više mentalnog napora od čeprkanja po Fejsbuk i Instagram profilima i nekritičko prenošenje blurovanih fotografija sa idejom da se diskredituje autor. A, kad je reč o čeprkanjima po društvenim mrežama nemam ništa protiv, ali nedostojno je. Ja sam vrlo oprezan čovek i nikada ne bih sebi dozvolio da na društvenim mrežama na bilo koji način objavim nešto što bi u tom pogledu moglo da inkriminiše i mene i instituciju koju predstavljam.

Vladimir Vuletić izneo je i zanimljive podatke vezane za članove Disciplinske komisije FSS.

- Istraživačko novinarstvo je recimo da se mediji pozabave pitanjem novih članova Disciplinske komisije FSS koja je kaznila fudbalske klubove Partizan i Crvenu zvezdu. Kako je najmlađi član, ili članica tog organa, koja je diplomirala na Pravnom fakultetu 2017. godine našla mesto u ovom najvišem disciplinskom telu FSS. Nije našla celishodno da se pojavi na sednici gde su se pojavili najviši funkcioneri Zvezde i Partizana. Nego se skija na Kopaoniku! Da li je istraživačko novinarstvo da se malo proveri ko je Žarko Stevanović? Sudija Apelacionog suda iz Kragujevca koji po zakonu o sudovima i ne može da bude na mestu na kojem se nalazi ukoliko prima naknadu od FS Srbije, ili da se pozabave pitanjima, ko su ljudi koji sude Zvezdi i Partizanu? To su kredibilna pitanja. Ja sam uvek raspoložen da dam i odgovore na njih.

Čelnik Partizana dotakao se i činjenice o podelama u narodu koje su posebno vidljive među navijačkim grupama, posebno između simpatizera "večitih rivala". Veoma je zainteresovan da se održi konferencija o ubistvu generala Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića.

- Bilo bi dobro da se uopšte o tim bolnim tačkama reše neke stvari. Mi Srbi se kao narod i dan danas delimo na Brankoviće i Obiliće, na četnike i partizane, na "krcune" i "zagrebačke partizane"... Nažalost je to usud ovog naroda. Ne želim da te rane na bilo koji način dubim, ali bi nam svima dobro došla kredibilna konferencija koja bi okupila značajan broj ne samo pravnih, nego i ostalih istoričara. Bio bi to pun pogodak. O tome bih imao šta da kažem, jer sam pravni istoričar, a ne samo doktor pravnih nauka. Nešto više znam o istoriji Srbije i Slobodanu Peneziću Krcunu i sve to je dokumentovano - poručio je Vladimir Vuletić.

