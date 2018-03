IVICA KRALJ PREPORODIO MAČVU: Izbacićemo i moj Partizan iz Kupa

Šabac slavi Mačvu! A kako i ne bi kad je ovaj klub u debitanskoj sezoni kao superligaš stigao do polufinala Kupa Srbije. I to kako - preko Crvene zvezde, koju su izbacili posle dve decenije od njenog poslednjeg gostovanja u Šapcu.

Ivica kralj, predsednik Mačve i bivši golman Partizana, euforičan je posle istorijskog uspeha i kaže da se ambicije kluba neće zaustaviti na polufinalu.

- Naravno da smo zadovoljni što smo uspeli da izborimo plasman među četiri najbolje ekipe u Kupu Srbije, a pogotovo što smo iz tog takmičenja eliminisali Zvezdu, jednu od najboljih ekipa na ovim prostorima. Slobodno se može reći da je ovo istorijski uspeh za Mačvu, jer je za 100 godina koliko postoji ovaj klub ovo tek drugi put da smo se plasirali u polufinale Kupa - počeo je Kralj razgovor za Kurir.

- Biće teško, ali nema predaje. Siguran sam da će moji igrači sve da urade da stignu do novih bodova - kaže Kralj, koji se osvrnuo i na činjenicu da je njegov bivši klub Partizan izašao iz krize.

Ivica kaže da njegov klub neće imati milosti ni prema Partizanu, u kojem se proslavio kao golman.

- Ako nas žreb spoji, ići ćemo na pobedu. Izbacili smo Zvezdu, pa zašto ne bismo i Partizan. Poznata je moja ljubav prema Partizanu, ali kao predsednik Mačve gledam stvari malo drugačije i moja želja je da pobeđujem Zvezdu i Partizan.

Posle svega, Kralj se nada i da će Mačva izboriti opstanak u Superligi.

- To nam je sada prioritet, najvažnije je da imamo prvoligaški ritam, a sledeće da imamo želju da budemo u gornjem delu tabele - zaključio je on.



Milojević brani igrače Zvezde

Kriza rezultata

Dva kiksa vezala je Crvena zvezda, a ako se tome doda i nedavna eliminacija iz Lige Evrope, postavlja se pitanje da li je to usledila kriza rezultata lidera na tabeli Superlige.

Trener Vladan Milojević preuzeo je odgovornost za eliminaciju iz Kupa.

- Osnovni problem je u tome što smo ispali, naravno, kao i to što nemamo puno vremena za oporavak. Sešćemo, razgovaraćemo. Utakmica je bila kakva je bila. Ne tražim alibi, i ako je neko krivac, onda sam krivac upravo ja. Gotovo je što se tiče Kupa. Nisam tako planirao, želeli smo da idemo do kraja, ali to je fudbal, ništa ne možemo više da promenimo. Idemo dalje - rekao je Milojević.