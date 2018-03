VANZEMALJCI: Ronaldo i Mesi postigli više od 100 golova u Ligi šampiona

Ko je bolji - Kristijano Ronaldo ili Lionel Mesi? Pitanje koje zauvek ostaje bez odgovora. Jedni će spremno i s pravom tvrditi da je to Portugalac, a drugi isto tako spremno i isto tako s pravom da je Argentinac broj jedan.

Dok rat među fanovima Kristijana i Lea ponovo besni nakon preksinoćne magije Barseloninog Argentinca, pozivamo brojke u pomoć. Gledamo, zbrajamo, računamo... I dolazimo do jasnog zaključka. Nemamo pojma ko je bolji. Kvantitet kaže da je to Ronaldo, ali statistika naginje ka Mesiju.

Na primer, Kristijano je u Ligi šampiona postigao 118 golova naspram Leovih okruglo sto, ali je do trocifrenog učinka as Reala stigao za 137 utakmica, a Barsinom magu su za to bila potrebna 123 meča. Ono što svakako znamo jeste da su obojica fudbalski čarobnjaci, da nam svaki čas serviraju magiju i da su, u poređenju sa ostalim fudbalerima, pravi vanzemaljci.

A vama ostavljamo slobodu izbora, sami procenite ko je bolji.

