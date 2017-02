ALŽIRAC OPLEO PO SRBINU Feguli: Rajevac je najgori trener. Nije poštovao igrače

Rajevac je prošle godine vodio Alžir, ali je smenjen posle samo tri meseca otkako je imenovan posle remija sa Kamerunom u kvalifikacijama za SP 2018.





"Veoma brzo smo shvatili da Rajevac nije bio pravi izbor za selektora. Bilo je to sramotno, jer smo u jednoj utakmici izgubili, a zatim igrali nerešeno protiv Kameruna, kao domaćini. Izgubili smo dragoceno vreme sa njim. Pre utakmice protiv Kameruna rekao nam je da sami odlučimo kako ćemo da igramo. Posle te utakmice, svi u svlačionici smo bili razočarani", rekao je Feguli i dodao:"Pozvani su oni koji reprezentaciju nisu osećali u srcu. Radio sam sa mnogo trenera... Ali, Rajevac je definitivno najgori. Bio sam neprijatno iznenađen njegovim ponašanjem na treningu. Iskreno, to je čovek koji ne može da vodi jednu reprezentaciju. On ne bi mogao da vodi neki klub i u drugoj francuskoj ligi. On nije znao ni naša imena, niti je hteo da ih nauči. Na primer, našeg golmana Raisa M'Bolija je oslovljavao sa golmane. To je nepoštovanje".

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters