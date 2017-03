AMBASADOR RUSIJE UOČI MEČA ZVEZDA - SPARTAK Čepurin: Naša dva naroda imaju zajedničku istoriju

Crvena zvezda i Spartak odigraće večeras prijateljski duel u Beogradu.



"Spartak ima koje zvuči ponosno, a sada ima i divan crveno-beli stadion u Moskvi. Zvezda je tamo bila pre dve godine. Istovremeno i ime Crvene zvezde zvuči ponosno. Nju poznaje većina ljudi u Rusiji. Na neki način, crvena zvezda je i simbol Kremlja i simbol Rusije. Mene raduje što je u Beograd došlo toliko navijača iz Rusije. To znači da postoji veliko interesovanje. To je prijateljski meč dva kluba, a ujedno i prijateljski susret navijača dva tima. Naši navijači su kao i srpski prijateljski naklonjeni. Tako je uvek, a pogotovo sada prema Srbima. Naša dva naroda imaju zajedničku istoriju. To je prijateljska istorija, a imamo i zajedničku veru i zajedničku krv. Prijateljstvo će nadvladati. Naš odnos prema Srbiji je izvanredan, on se razvija", rekao je Čepurin.





Autor: Kurir sport