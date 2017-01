BJEKOVIĆ OČEKUJE OSTAVKU PREDSEDNIKA: Vučela, spasi Partizan i vrati se u politiku!

Aktuelni predsednik Partizana Milorad Vučelić, zajedno sa svojim najbližim saradnicima, mora pod hitno da podnese ostavku, budući da je klub iz Humske pao na najniže grane, a suspenzija od strane UEFA samo je pokazatelj toga kako se loše radi, tvrdi nekadašnji sportski direktor Nenad Bjeković.



Vučelićev protivkandidat u predsedničkoj izbornoj trci, koji je na kraju poražen, smatra da sve ono što se događa potvrđuje njegovu izjavu da su „ti ljudi došli u klub zarad ličnih interesa, a ne zbog ljubavi prema Partizanu“.



Ne likuje i ne veseli se



- Ne bih voleo da neko misli kako likujem i ovo ne govorim kao bivši predsednički kandidat, nego kao neko ko voli klub, i niko više od mene ne bi voleo da se suspenzija ukine. Ipak, nemojte sada očekivati da ovoj garnituri ljudi podignemo spomenik kao spasiocima, ukoliko zaigramo u Evropi. To neka im digne onih 500 ljudi koliko im dolazi na stadion, a svaki pravi partizanovac može samo da im poruči da napuste Humsku - kaže Bjeković i nastavlja:



- Čitam izjave predsednika Milorada Vučelića kako nije znao kakvo je stanje u klubu, a on je u upravi već dve godine. Govori šta mu odgovara. Pre neki dan je rekao da će izvršiti samoubistvo ako ne budemo igrali u Evropi, a ja mu poručujem da ne mora da se ubije. Neće se ubiti ni onaj ko je u Partizanu 50 godina, pa ne mora ni on, već samo neka, u interesu kluba, napusti predsedničku funkciju. Eto, neka se vrati u politiku i tamo priča šta hoće.



Neodgovorni potezi



Kad je reč o konkretnoj situaciji s dobijanjem licence za nastup u Evropi, Bjeković naglašava da mu nije jasno kako je neko bio toliko neodgovoran da svojim potezima ugrozi funkcionisanje kluba.

- Ne mogu da shvatim kako neko ko vodi klub može da ne poštuje UEFA. Nije to situacija kao s nekim klubom kojem duguješ novac, pa se ne javljaš na telefon, a onda kad puste menicu, pričaš kako su nekorektni. Ovo je ozbiljna institucija i ne smeš da ignorišeš ono što ti kažu - kaže Bjeković.

Bugarin miran

BOŽINOV: IGRAĆEMO EVROPU



Bugarski internacionalac Valeri Božinov poručio je medijima u Italiji da će crno-beli sigurno igrati Evropu naredne sezone i da uopšte nije zabrinut.

- Predsednik i direktor kluba su nam rekli da nema razloga da brinemo i da će Partizan naredne sezone sigurno igrati na međunarodnoj sceni. Nastavljam da radim najbolje što umem i nadam se da ću i dalje postizati golove - rekao je Božinov.

Krah Partizana

ŠTO SU GLASALI ZA NJEGA?



Nenad Bjeković naglašava da mu je cela situacija u vezi s Partizana veoma mučna, ali za to ne okrivljuje aktuelno rukovodstvo, već legende kluba koje su poverovale u njihove laži i omogućile im da dođu na rukovodeće funkcije.

- Tužno je šta se događa, a neigranje u Evropi imalo bi nesagledive posledice. Ovi ljudi ne znaju da rade, ali iskreno, manje su krivi od onih velikih partizanovaca koji su decenijama stvarali klub, a onda im na skupštini dali podršku, poput Joce Mileusnića i generala Radovana Radinovića - kaže Bjeković.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Dado Đilas,Foto: Saša Pavlić