BLOG UŽIVO, VIDEO Bilić besan na sudije: Crveni karton nas je ubio

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.





08:25 - Golden Stejt pobedio Denver

Košarkaši Denvera izgubili su na gostovanju Golden Stejtu 127:119, a odličnu partiju u poraženom timu ponovo je pružio reprezentativac Srbije Nikola Jokić, koji je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i pet asistencija za 25 minuta u igri. Klej Tompson postigao je 25, a Stef Kari 22 poena, dok je Kevin Durent dodao 21. Drejmond Grin zabeležio je novi "tripl-dabl" sa 15 poena, 13 asistencija i 10 skokova. Voriorsima je ovo bila 30. pobeda u sezoni, uz pet poraza, tako da su i dalje ubedljivo prvi na Zapadu. Denveru je ovo bio drugi uzastopni poraz i sada ima učinak 14/20. Vilson Čendler takodje je postigao 21 poen za poraženi tim, dok je Danilo Galinari dodao 19. Rezultati utakmica igranih izmedju ponedeljka i utorka: Klivlend - Nju Orleans 90:82, Milvoki - Oklahoma 98:94, Bruklin - Juta 89:101, Njujork - Orlando 103:115, Čikago - Šarlot 118:111, Hjuston - Vašington 101:91, Golden Stejt - Denver 127:119 i LA Klipers - Feniks 109:98.



08:10 - Troicki na Vavrinku u drugom kolu Brizbejna

Srpski teniser Viktor Troicki plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Brizbejnu. Troicki je u prvom kolu savladao Japanca Jošišito Nišioku 2:0, po setovima 6:4, 7:5. Rival srpskom teniseru u drugom kolu biće Švajcarac Stan Vavrinka, koji je bio slobodan u prvom kolu. ATP turnir u Brizbejnu igra se za nagradni fond od 495.630 dolara.



08:05 - Bilić: Crveni karton nas je "ubio"

Menadžer Vest Hema Slaven Bilić izjavio je da su sudije pomogle Mančester junajtedu da pobedi "čekićare" u 20. kolu Premijer lige. Biliću se zamerio Majk Din zbog isključenja Sofianea Fegulija u 15. minutu, te njegov pomoćnih zbog ofsajda kod drugog gola gostiju. "Ono nije bio crveni karton, bio je isti start obojice igrača, a faul je napravio Džouns. Dobio je loptu, ali je uklizao makazicama. Feguli nije visoko podigao nogu. To je bila ključna odluka koja nas je ubila. Nije fer prema nama. Kod drugog gola je bio veliki ofsajd. Kada su igrači u sprintu sudijama je teško da dobro vide, ali je on sada hodao. Morali su to da primete", rekao je Bilić i nastavio: "Zadovoljan sam igrom, borili smo se jako, dali sve od sebe. Rekao sam igračima da ako budemo stalno igrali ovako doći ćemo do dobre pozicije na tabeli. Teško je sa desetoricom protiv ovakvog tima, a mi smo imali šanse. To moraš da iskoristiš, to bi nas podiglo. Razočaran sam rezultatom, porazom, ali sam ponosan na igrače".



08:00 - VESTI KOJE SU OBELEŽILE PRETHODNI DAN MOŽETE PROČITATI OVDE

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Agencije