BLOG UŽIVO, VIDEO Čeferin: EP 2020. će biti veliki izazov za navijače

09:11 - Jović i Lazić: Velika pobeda, još je rano za priče o četvrtfinalu

Košarkaši Crvene zvezde Stefan Jović i Branko Lazić ocenili su da je tim zabeležio veliku pobedu protiv Makabija u Tel Avivu, ali su obojica ocenili da je još rano za procene o četvrtfinalu. "Ima još mnogo da se igra. Ovo je jedan veliki korak za nas ka cilju", rekao je Jović novinarima u svlačionici posle meča u Izraelu. Zvezda je u četvrtak uveče pobedila Makabi sa 71:67, ostvarila svoju petu uzastopnu pobedu i stekla dva trijumfa više u odnosu na timove van prvih osam. "Stvarno dobra utakmica. Bili smo fenomenalni u odbrani poslednja dva minuta. Kontrolisali smo te njihove zvezde. Tu pre svega mislim na (Branka Lazića) Lazu, koji je fenomenalno odradio svoj deo posla u odbrani. Mi smo u napadu bili malo smireniji, znali smo otprilike šta treba da radimo. Znali smo i pre utakmice da možemo da se nadamo dobrom rezultatu ako ne budemo dozvolili da udjemo u njihov ritam i da umrtvimo igru", rekao je Jović.On je ocenio da bi utakmica imala drugačiji tok da su igrali Maik Cirbes i Kvinsi Miler. Plejmejker šampiona Srbije govorio je o plasmanu u četvrtfinale tek posle insistiranja novinara, kada je rekao da njegov tim samo gleda sledeću narednu utakmicu. "Pričamo o zatvorenom krugu. Ja ne znam ostale rezultate, niti se time bavim. Šta znam, ima još 12 utakmica do kraja, još mnogo toga može da se promeni. Najbitnije je da spremamo utakmicu po utakmicu i da radimo ono što najbolje znamo – da igramo kao tim i da ginemo jedan za drugoga. Pokazali smo na utakmicama kod kuće šta možemo, a večeras smo pokazali da tvrd orah i na strani. Nadam se samo da ćemo ostati zdravi, to je glavni uslov za bilo šta", rekao je Jović. Lazić je ponovo bio odličan u odbrani, a posle meča je ocenio da tim nije igrao najbolje što može. "Ovo je još jedna velika pobeda za nas. Nismo možda odigrali najsjajniju utakmicu, ali najbitnije od svega je da smo bili koncentrisani kad je bilo najpotrebnije i da smo pokazali smirenost i karakter da ih dobijemo, iako su na kraju treće četvrtine vodili šest razlike...ali smo polako držali taj priključak i na kraju odigrali koncentrisano i sproveli ono što smo se dogovarali ova dva dana šta smo spremali za njih", rekao je Lazić. Zvezda u Evroligi do sada još nije dobila Olimpijakos, ali je Lazić posle novinarskog pitanja rekao da se tim neće posebno spremati za tu utakmicu."Još jedino Olimpijakos nismo pobedili do sada, ostaje da vidimo kako će biti protiv njih. ; Pripremaćemo se kao za svaku utakmicu, bez obzira na dosadašnji rezultat i probaćemo da ih dobijemo. Što se tiče druge faze, ne znam. Ima još mnogo da se igra, rano još za prognoze", rekao je Lazić.

08:05 - Čeferin: EP 2020. će biti veliki izazov za navijače

Predsednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksander Čeferin rekao je da će Evropsko prvenstvo 2020. godine biti veliki izazov za navijače, ali je naveo da je siguran da će sve biti u redu. Evropsko prvenstvo 2020. godine odigraće se u 13 gradova širom Evrope, od Dablina na zapadu do Bakua na istoku. "Naravno da će pred navijačima biti veliki izazov, jer će morati da pređu hiljade i hiljade kilometara širom Evrope. To može biti vrlo interesantno, ali može biti veliki izazov, čak i za veliku organizaciju kao što je Uefa. Mislim da će biti sve u redu, siguran sam u to", rekao je Čeferin u Sankt Peterburgu. Domaćin polufinala i finala na EP 2020. godine biće londonski Vembli. Osim u Londonu, utakmice će se igrati u Bakuu, Minhenu, Sankt Peterburgu, Rimu, Kopenhagenu, Bukureštu, Amsterdamu, Budimpešti, Dablinu, Bilbau, Briselu i Glazgovu. Uefa će nastojati da spoji grupe kako bi se smanjila razdaljina za putovanja, ali tačan sistem takmičenja će biti otkriven kasnije. Imajući u vidu da je 13 zemalja u ulozi domaćina šampionata, svaka od tih reprezentacija moraće da prođe kroz kvalifikacije. Ranije su se reprezentacije domaćini automatski kvalifikovale za EURO, čak i kada su dve zemlje organizovale prvenstvo kao u slučaju Poljske i Ukrajine 2012. Fifa je najavila proširenje Svetskog prvenstva na 48 reprezentacija, a Čeferin je danas naveo da će se Uefa boriti da Evropa dobije više mesta u odnosu na sadašnji broj od 13 ekipa.

