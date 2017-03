BLOG UŽIVO, VIDEO: Džikić: Najvažnije je da smo pobedili

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

10:58 - Fetel: Imao sam sreće

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel rekao je posle današnje pobede na trci za Veliku nagradu Australije da je imao sreće što je Luis Hamilton po povratku na stazu iz boksa ušao u gužvu, kao i da ove sezone u šampionatu Formule jedan ima nameru da se bori za titulu."Ima mnogo do kraja, ali u ovom trenutku posle pobede, ceo tim je izuzetno zadovoljan i srećan. Nisam bio u potpunsoti zadovoljan startom, bilo je proklizavanja, ali sam pokušao da zadržim pritisak na Luisu i da nagovestim da sam tu i da ću se boriti, kao što ću se boriti do kraja šampionata. Delimično sam imao i sreću što je Luis po povratku na stazu upao u gužvu", rekao je Fetel.Četvorostruki svetski šampion je na stazi u Albert parku došao do prve pobede još od Velike nagrade Singapura 2015. godine i 43. pobede u karijeri. On je trku završio za sat, 24 minuta i 11,670 sekundi."Dobar bolid je napravljen, svaka čast konstruktorima. Može da se pritiska do kraja, iako su pneumatici mali problem, ali može da se napada", rekao je Fetel.Fetel je tako doneo svom timu prvi trijumf na otvaranju sezone posle šest godina - kada je Fernando Alonso bio najbolji u Melburnu."Neverovatno. Ovo je bio odlična trka. Bila je delimično luda, ali u pozitivnom smislu naravno. Zaista sam srećan što sam video navijače po stazi sa zastavama Ferarija", rekao je Fetel.Drugoplasirani Hamilton rekao je da je na početku trke imao problem s prijanjanjem bolida."Čestitam Ferarija i Fetelu na pobedi. Imao sam dosta problema s prijanjanjem bolida na početku i zato sam morao u boks ranije. On je to iskoristio i još jednom mu čestitam. Lepo je videti vas sve ponovo, drago mi je što je sezona počela", rekao je Hamilton.Njegov timski kolega Valteri Botas, koji je zauzeo treće mesto, srećan je zbog debija u Mercedesu."Sve je bilo dobro, bolid je bio odličan i zaista sam srećan zbog prvog nastupa u Mercedesu. Crveni bolid (Ferari) je danas bio prebrz za nas", rekao je Botas.

09:41 - Poredak vozača i konstruktora u šampionatu Formule 1

Poredak vozača i konstruktora u šampionatu Formule 1 posle današnje trke za Veliku nagradu Australije: Vozači: 1. Sebastijan Fetel (Ferari) 25 2. Luis Hamilton (Mercedes) 18 3. Valteri Botas (Mercedes) 15 4. Kimi Raikonen (Ferari) 12 5. Maks Ferštapen (Red Bul) 10 6. Felipa Masa (Vilijams) 8 7. Serhio Peres (Fors Indija) 6 8. Karlos Sain mladji (Toro Roso) 4 9. Danil Kvjat (Toro Roso) 2 10. Esteban Okon (Fors Indija) 1 Konstruktori: 1. Ferari 37 2. Mercedes 33 3. Red Bul 10 4. Vilijams 8 5. Fors Indija 7 6. Toro Roso 6 7. Reno 0 8. Meklaren 0 9. Has 0 10 Zauber 0

09:17 - Poredak vozača u trci za Veliku nagradu Australije

Poredak vozača u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Australije: 1. Sebastijan Fetel (Ferari) sat, 24 minuta, 11,670 sekundi 2. Luis Hamilton (Mercedes) +9,975 skeundi 3. Valteri Botas (Mercedes) + 11,250 4. Kimi Raikonen (Ferari) + 22,393 5. Maks Ferštapen (Red Bul) +28,827 6. Felipe Masa (Vilijams) + 83,386 7. Serhio Peres (Fors Indija) jedan krug 8. Karlos Sainc mladji (Toro Roso) jedan krug 9. Danil Kvjat (Toro Roso) jedan krug 10. Esteban Okon (Fors Indija) jedan krug 11. Niko Hulkenberg (Reno) jedan krug 12. Antonio Djovinaci (Zauber) dva kruga 13. Stofel Vandorn (Meklaren) dva kruga Trku nisu završili: Roman Grožan (Has) Džolion Palmer (Reno) Markus Erikson (Zauber) Danijel Rikardo (Red Bul) Lens Strol (Vilijams) Kevin Magnusen (Has) Fernando Alonso (Meklaren)

08:51 - Fetel pobedio na trci za Veliku nagradu Australije

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel pobedio je današnjoj trci za Veliku nagradu Australije, kojom je počeo ovogodišnji šampionat Formule jedan.Četvorostruki svetski šampion je na stazi u Albert parku došao do prve pobede još od Velike nagrade Singapura 2015. godine i 43. pobede u karijeri.Fetel je tako doneo svom timu prvi trijumf na otvaranju sezone posle šest godina - kada je Fernando Alonso bio najbolji u Melburnu.Drugo mesto zauzeo je Britanac Luis Hamilton u mercedesu, sa 10 sekundi zaostatka iza Fetela, dok je treći bio njegov timski kolega Finac Valteri Botas koji je bio sekund i po iza drugoplasiranog Četvrto mesto zauzeo je Finac Kimi Raikonen iz Ferarija, a peti je bio Maks Ferštapen iz Red Bula.

08:00 - Džikić: Najvažnije je da smo pobedili

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić rekao je posle utakmice da je najvažnije da je tim pobedio Cedevitu i da će se igrati "majstorica" u polufinalu plej-ofa Jadranske lige."Čestitam pre svega Cedeviti na vrlo dobroj utakmici i mojim igračima na pobedi. Atmosfera je bila takva kakva jeste. Cedevita je vrlo iskusna i kvalitetna. Oni su u ovakvoj atmosferi uspeli da odigraju prilično precizno šuterski. Šutirali su preko 50 odsto celu utakmici. Možda smo mogli da odigramo bolje završnicu, ali generalno pobedili smo i to je najvažnije", rekao je Džikić novinarima posle meča.Partizan je pobedio 74:73 košem Vilijema Hečera dve sekunde pre kraja. Džikić je kazao da ne zna kako će psihološki ova utakmica uticati na njegove i protivničke igrače."Odluka lige je da se polufinale igra na sedam dana. Tako da ima vremena da se svi krajem marta odmorimo i da se psihički čovek vrati u normalnu, a da li će imati poseban efekat, zaista ne znam. Pravo da vam kažem, pojma nemam", rekao je Džikić.Trener je rekao da njegovom timu u ovom trenutku prija da se igra na mesec dana, zbog fizičkog zdravlja njegovog tima."Naša sezona se deli na pre i posle Niša (finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća, kada je deo tima imao trovanje hranom). Ja nisam zadovoljan kako i koliko treniramo, ali prinudjeni smo na neke stvari i tu nema kompromisa. Sad konkretno nam odgovara zbog tako nekog stanja. Tako da to je to", rekao je trener Partizana.Bek crno-belih Vanja Marinković ocenio je da je završnica mogla da bude mirnija, ali da je tim dobro igrao."Jako bitna pobeda za nas, pogotovo zbog poraza u Zagrebu i lošeg prvog poluvremena. Mislim da smo odigrali dobro i da je završnica mogla da bude mirnija. Bitno je da vraćamo seriju u Zagreb. Hvala punoj hali, bili su nam i šesti i sedmi igrač", rekao je Marinković.Trener Cedevite Veljko Mršić ocenio je da je Partizan zasluženo pobedio, ali i da je njegov tim imao šansu."Čestitam Partizanu na pobedi. Odigrali su čvrstu i agresivnu utakmicu, na ivici faula. Nismo se adaptirali tokom većeg dela utakmice. Branili smo se i u odbranii u napadu od agresivnog Partizana i na kraju smo došli u priliku da pobedimo. To samo košarka može da priredi. Videli smo izuzetne koševe sa obe strane i na kraju je Hečer pogodio. Zaslužena pobeda Partizana", rekao je Mršić.

