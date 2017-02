BLOG UŽIVO, VIDEO: Kaseres zvanično u Sautemptonu

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.



Pobede Vašingtona i Čikaga

Košarkaši Vašingtona pobedili su ekipu Indijane 111:98 u noćašnjem meču NBA lige. Najbolji u redovima pobednika bio je Oto Porter sa 25 poena, dok je Markief Moris dodao 21. Najefikasniji u poraženom timu bili su Pol Džordž i Majls Tarner sa po 17 poena. Vašington ima skor 33/21, a Indijana 29/27. Čikago je nadigrao Boston 104:103. Džimi Batler je bio najbolji u pobedničkom timu sa 29 poena. U poraženoj ekipi istakao se Ajzea Tomas sa 29 poena. Boston ima skor 37/19, a Čikago 27/29.



Nekadašnji fudbaler Juventusa i urugvajski reprezentativac Martin Kaseres prešao je u Sautempton, saopšteno je na sajtu kluba. Kaseres je potpisao ugovor sa Sautemptonom do kraja sezone i nosiće dres sa brojem 12. On je u engleski klub stigao kao slobodan igrač. "Veoma sam srećan što sam postao deo jednog od najznačajnijih klubova u Engleskoj. Radujem se što skorijem izlasku na teren, kako bih pomogao novim saigračima. Od svih ponuda koje sam imao, mislim da je Sautempton najbolja opcija za mene. Ekstremno sam srećan što sam mu pristupio", izjavio je Kaseres. On je pre Juventusa igrao za Barselonu i Sevilju, a sa katalonskim klubom osvojio je Ligu šampiona i Primeru.





