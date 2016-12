BLOG UŽIVO, VIDEO: Kutinjo ne igra protiv Sitija

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.



08:45 - Rodžers: Pritisak je na Rendžersu

Menadžer Seltika Brendan Rodžers kaže da Rendžers ima veći pritisak pred Old firm na Ajbroksu za Novu Godinu. Seltik ima ogromnih 16 bodova prednosti na čelu tabele, a uz to je odigrao i meč manje. Rodžersov tim je u septembru slavio sa ubedljivih 5:1, a od 19 mečeva u ligi ve sezone ispustio je samo dva boda. "Mi smo prepuni samopouzdanja, želimo da nametnemo naš stil. Kada pogledamo gs esmo mi, a gde oni i koliko su iza nas, naravno da će imati i oni ogroman motiv. Želeće da zadrže niz nepobedivosti kod kuće, ali će imati i pritisak zbog svojih navijača koji će želeti pobedu. Očekujem svakako težak meč", rekao je Rodžers.



08:10 - Klop: Bez Kutinja protiv Sitija

Fudbaler Liverpula Filipe Kutinjo propustiće predstojeći meč protiv Mančester sitija zbog povrede zgloba, izjavio je trener "crvenih" Jirgen Klop. Brazilski fudbaler je do sada već propustio šest utakmica zbog povrede koju je zaradio u novembru u pobedi nad Sanderlendom. "Suviše je rano da počne da igra protiv Sitija, a prilično sam siguran da će preskočiti i utakmicu protiv Sanderlenda u ponedeljak", rekao je Klop. Liverpul će u subotu dočekati Mančester siti u utakmici 19. kola Premijer lige. Ekipa sa Enfilda je druga na tabeli sa 40 bodova, dok su "građani" na trećem mestu sa bodom manje.



