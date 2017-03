BLOG UŽIVO, VIDEO: Lajović u glavnom žrebu Mastersa u Majamiju

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

Porazi Čikaga i Detroita, Denver čuva poziciju na Zapadu

Košarkaši Toronta pobedili su rano jutros Čikago posle produžetka 122:120 i tako mu naneli udarac u borbi za plej-of, dok je Detroit bez Bobana Marjanovića izgubio od najgoreg tima lige Bruklina 98:96.Burni meč u Torontu odigran je rano jutros, a obeležilo ga je koškanje igrača u trećoj četvrtini. Do toga je došlo kada je centar Toronta Serž Ibaka uhvatio loptu posle pogodjenog šuta i laktom zamahnuo kao centru Čikaga Robinu Lopezu.Njih dvojica su posle toga počeli da se guraju i da upućuju udarce jedan prema drugom, posle čega je nekoliko igrača sa klupe ušlo u teren, a i sudije su pokušale da ih razdvoje.Nakon razmatranja situacije, obojica su isključeni i meč je nastavljen bez njih.Ovo je Torontu bila prva pobeda nad Čikagom još od decembra 2013. Ekipu je do trijumfa predvodio Demar Derozan sa 42 poena i osam asistencija. Bulse je predvodio Džimi Batler sa 37 poena i 10 skokova.Bruklin je kod kuće uglavnom vodio protiv Detroita, a u jendom trenutku je imao i dvocifrenu prednost, da bi Pistonsi izjednačili košem Tobajasa Herisa 2,4 sekunde pre kraja. To je bilo dovoljno da Bruk Lopez primi loptu i postigne koš za pobedu svog tima i tako zabeleži svoj 29 poen.Centar Bruklina prokomentarisao je posle meča svoju igru, ali i isključenje svog brata blizanca sa meča u Torontu."Braća Lopez su večeras radila ono što inače rade. On je obavljao svoj prljavi posao, a ja sam igrao pravu košarku", rekao je Bruk.Detroit je sačuvao pobedu više u odnosu na Čikago, ali sada ima pobedu manje u odnosu na Majami, koji je kod kuće pobedio Feniks sa 112:97 i tako došao na osmo mesto tabele, koje vodi u plej-of.Meč u Majamiju obeležio je Hasan Vajtsajd, koji je meč završio sa 23 poena i 14 skokova i tako postavio rekord kluba po broju skokova u regularnoj sezoni, ali je posle meča morao da ide na zašivanje ruke, za šta je trebalo 13 kopči. Od njegovog zdravstvenog stanja uveliko zavisi i plasman Hita u doigravanje.Vajtsajd se povredio dva minuta pre kraja, kada je Majami vodio 24 poena razlike, kada mu se šaka zakačila za penu na dnu table. On je vrisnuo i otišao u svlačionicu. Posekotina se nalazi izmedju srednjeg i domalog prsta, što je u suštini isto mesto na kome se posekao pre dve sezone, kada je ušiven sa 10 kopči, zbog čega je propustio tri meča.U Zapadnoj konferenciji, Portland nije uspeo da se izjednači sa Denverom na osmom mestu, pošto je kod kuće izgubio od Milvokija, koji se učvrstio na tabeli na Istoku.Milvoki su do pobede predvodili Kris Midlton sa 26 i Janis Adetokunbo sa 22 poena. Ovo je Baksima bila deveta pobeda u poslednjih 11 utakmica i sada imaju pobedu više od Majamija na tabeli Istoka.Portland je ostao deveti na tabeli, sa pobedom manje od Denvera i dve pobede više od Dalasa, koji je ubedljivo izgubio od Golden Stejta 112:87. Voriorsima je ovo bila peta uzastopna pobeda i 57. u sezoni.Nju Orleans je pokazao da nije odustao od plej-ofa, pošto je kod kuće pobedio Memfis sa 95:82 i tako došao do 30. pobede u sezoni, koliko ima i Dalas, odnosno dve manje od Portlanda i tri manje od Denvera.Pelikanse je do pobede predvodio Demarkus Kazins sa 41 poenom i 17 skokova, što mu je najbolja partija od kada je došao u Nju Orleans.Golden Stejt ima tri pobede više od San Antonija, koji je u gostima pobedio Minesotu 100:93.Rezultati utakmica igranih u noći izmedju utorka i srede: Toronto - Čikago 122:120 (produžetak) Bruklin - Detroit 98:96 Majami - Feniks 112:97 Nju Orleans - Memfis 95:82 Dalas - Golden Stejt 87:112 Minesota - San Antonio 93:100 Portland - Milvoki 90:93 LA Lejkers - LA Klipers 109:133

08:00 - Lajović u glavnom žrebu Mastersa u Majamiju

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se glavni žreb turnira Masters serije u Majamiju pobedom nad Argentincem Nikolasom Kikerom u drugom kolu kvalifikacija 6:4, 6:3. Lajović je u oba seta napravio po jedan brejk.Prethodno, Lajović je u prvoj rundi dobio prvi set protiv Grega Zemlje (6:3), a onda mu je Slovenac predao meč.Mladi Miomir Kecmanović nije uspeo da se domogne glavnog žreba, jer je na poslednjem stepeniku izgubio od Slovana Lukaša Lacka - 3:6, 2:6.Novak Đoković je odustao, tako da će Srbija u Majamiju na muškom turniru imati dvojicu predstavnika. Viktor Troicki se na startu sastaje sa Tijagom Monteirom iz Brazila, 82. na ATP listi.

Autor: Kurir sport,Beta,Tanjug