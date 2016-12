BLOG UŽIVO, VIDEO Lalatović: Čukarički može da bude šampion

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

Čović: Neće biti lako, ali je realno da odbranimo trofej

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović ocenio je sinoć da je ova godina bila uspešna zahvaljujući velikom naporom svih u klubu i izrazio nadu da će se u narednoj ponoviti dobri rezultati i odbraniti trofeje u ABA lige i prvaka Srbije. "Iza naših rezultata stoji rad svih struktura u klubu, od igrača, trenera do zaposlenih, koji su uložili veliki napor. Biće nam potrebna podrska, živimo u ambijentu gde se ne praštaju uspesi, a za to nam je podrška navijača. Polako gradimo rezultate, bez euforije, sa još više rada i međusobnog poverenja", rekao je Čović. On je svim igračima Zvezde, od mlađih selekcija do prvog tima, poželeo zdravlje u novoj godini. "Suočavamo se sa utakmicama kao na traci ove sezone, a rezultati u ABA ligi i Evroligi su izvanredni. Zvezda je instituacija, ma ko bio na njenom čelu, a u 2017. godini želimo da odbranimo ono što smo osvojili, neće biti lako, ali je realno", naveo je Čović. On je priznao da postoje određeni finansijski problemi, ali da veruje da će klub uspešno prebroditi taj period. "Kao državni bankomat smo se u mehanizmu pokvarili, pa nismo sve obaveze izmirili. Izvinjavam se igračkom kadru, verujem da ćemo uspešno prebroditi taj period. Imajući u vidu da je Deda Mraz "crveno-beli" nadam se da će nam biti podrška", zaključio je Čović. Trener Dejan Radonjić istakao je da je ponosan sa rezultatima i igrama u ovoj godini. "Izazovi slede u novoj godini, branimo trofeje, svi će hteti da nas pobede, ali moramo biti jači od svih. Neophodno je da budemo skromni i oprezni", poručio je Radonjić. Koktelu Crvene zvezde prisustvovali su igrački kadar na čelu sa trenerom Dejana Radonjićem, rukovodstvo kluba, nekadašnji igrači, dok je među mnogobrojnim gostima bili košarkaši FMP-a iz Železnika.

08:05 - Lalatović: Čukarički može da bude šampion

Mladi fudbalski stručnjak Nenad Lalatović predstavljen je danas kao novi trener Čukaričkog, najavivši velike rezultate i napad za šampionsku titulu u narednim godinama. Lalatović je potpisao četvorogodišnji ugovor sa klubom sa Banovog brda, nakon što je nedavno napustio Vojvodinu. "Oduvek sam govorio da je Čukarički najorganizovaniji klub u ligi i velika je čast biti deo njega. Drago mi je što ću sarađivati sa predsednikom Obradovićem i sportskim direktorom Matijaševićem, verujem uspešno. Žao mi je što imamo samo 20 bodova, Čukarički zaslužuje mnogo više i došao sam da poboljšam igru, siguran sam da će se to desiti", rekao je Lalatović. On je dodao da ima dodatnu obavezu jer mu je ukazano veliko poverenje zbog dugoročne saradnje. "Moje ambicije su uvek visoke, verujem da ćemo ove sezone izboriti plasman u plej-of, a naredne ponovo biti hit u Superligi. Znam da je za mnoge to nemoguća misija, ali za mene nije", poručio je mladi stručnjak. Lalatović je dodao da mu neće smetati crno-bele boje kluba, nakon što je u trenerskoj karijeri radio samo sa crveno-belima. "Srem, Proleter, Voždovac, Napredak, Crvena zvezda, Vojvodina, svi su imali crveno-bele boje. Zadovoljan sam dosadašnjim rezultatima, a videćemo kakve ću praviti sa ovim bojama", rekao je Lalatović.

