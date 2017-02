BLOG UŽIVO, VIDEO Pariz predstavio svoju kandidaturu za domaćina OI 2024.

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

Pariz predstavio svoju kandidaturu za domaćina OI 2024.

Zvanični slogan kandidature Pariza za domaćina Olimpijskih igara 2024, otkriven danas na Ajfelovoj kuli je "Mejd for sharing" (Made for Sharing - Dodjite da delimo).Izabran je slogan na engleskom da bi "dao univerzalan karakter francuskom projektu", rekao je kopredsedavajući kampanje Pariz-2024 Toni Estange (Tony Estanguet)."Želimo da delimo strast Igara proslavljajući na stadionima i na ulicama", rekao je on.Lansiranje slogana praćeno je i medjunarodnom medijskom kampanjom.Konkurenti za domaćina Igara su Los Anđeles i Budimpešta, a odluka o tome gde će se održati najveće sportsko takmičenje biće doneta 13. septembra.Francuski odbor za kandidaturu danas je predstavio svoj detaljni projekat medjunarodnim medijima. To je bila i prilika da premijer Bernar Kaznev da uveravanja novinarima o bezbednosnim aspektima kada je upitan o najnovijem današnjem napadu muškarca naoružanog mačetom u Luvru.Kaznev je rekao da taj napad demonstrirao brzu reakciju francuskih bezbednosnih snaga na takve izazove.

Autor: Kurir sport,Beta,Tanjug,Fonet