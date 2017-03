BLOG UŽIVO, VIDEO: Poljska bolja od Crne Gore u Podgorici

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

09:13 - Nju Orleans pobedio Denver, Dejvis zaustavio Jokića

Košarkaši Nju Orleansa pobedili su Denver sa 115:90 u noći izmedju nedelje i ponedeljka, a srpski košarkaš Nikola Jokić nije bio na nivou utakmica iz poslednjih nekoliko meseci.Centar Nju Orleansa Entoni Dejvis zaustavio je srpskog košarkaša i sveo ga na osam poena i 13 skokova. Dejvis je s druge strane bio najefikasniji sa 31 poenom i 15 uhvaćenih lopti, a ispratili su Džru Holidej, Donatas Motiejunas i Džordan Kraford sa po 13 poena.U ekipi Denvera istakao se Mejson Plamli sa 16 poena, a po 13 su dodali Geri Haris i Džamal Marej.Denver je ovim porazom, 38. u sezoni ugrozio osmu poziciju na Zapadu i plasman u plej-of. Portland je to iskoristio pobedio je u gostima Los Andjeles Lejkerse sa 97:81, ostvario trećim uzastopnim trijumfom došao do tog osmog mesta.Portland je do 35. pobede predvodio Demijen Lilard sa 22 poena, sedam skokova i pet asistencija, dok je Alan Krab dodao 18, a Sidžej Mekalum ubacio je 13.U ekipi Llejkersa najefikasniji je bio Dandjelo Rasel sa 22 poena, a Ivica Zubac postigao je 10.Na Istoku Majami je poražen od Bostona sa 108:112, što ga je takodje udaljilo od plej-ofa i zadržalo Čikago, koji je sa 109:94 savladao Milvoki.Majami, koji sada ima 35 pobeda i 38 poraza, predvodio Tajler Džonson sa 24 poena, dok je Ajzea Tomas s druge strane postigao 30.Čikago na devetom mestu Istočne konferencije ima 35 pobeda i 39 poraza, a do trijumfa protiv Mivokija predvodio ih je Nikola Mirotić sa 28 poena i osam skokova, dok je Džimi Batler dodao 20.U ekipi Milvokija istakao se Janis Antetokounmpo sa 22 poena i osam skokova.Ranije sinoć Šarlot je sa 120:106 pobedio Finiks, Bruklin je sa 107:92 bio bolji od Atlante, dok je Sakramento sa 98:97 savladao LA Kliperse, a Hjuston je u uzbudljivom meču sa 137:125 pobedio Oklahomu. Tokom noći Indijana je sa 107:94 pobedila Filadelfiju, dok je Golden Stejt sa 106:94 trijumfovao protiv Memfisa.

08:30 - Poljska bolja od Crne Gore u Podgorici

Fudbaleri Poljske pobedili su danas Crnu Goru u Podgorici sa 2:1 i tako ostvarili važan trijumf u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.Robert Levandovski je doveo Poljsku u vodjstvo u 40. minutu, ali je Stefan Mugoša izjednačio u 63.Pobedu gostima doneo je Lukaš Pišček u 82. minutu.Poljska sada ima 13 bodova, šest više od Crne Gore i Danske, koja je kao gost igrala nerešeno bez golova sa Rumunijom.Rumunija je četvrta na tabeli Grupe E sa šest bodova, koliko ima i Jermenija, dok je poslednji Kazahstan sa samo dva.Slovačka je uspela da pobedi Maltu sa 2:1 i tako izbegla da napravi neprijatno iznenadjenje.Vladimir Vajs je u drugom minutu doveo Slovačku u vodjstvo, ali je Malta u 14. izjednačila preko Žana Farudjije.Iznenadjenje je sprečio Jan Gregus golom u 41. minutu, a posao Slovačkoj je olakšao Farudjija, koji je isključen u 79. Konačan rezultat je u 84. postavio Adam Nemec. Nemec je isključen u nadoknadi zbog drugog žutog kartona.Slovačka sada ima devet bodova, jedan više od trećeplasirane Slovenije, koja je izgubila od Škotske, golom Krisa Martina u 88. minutu.Škotska ima sedam bodova i četvrta je na tabeli sa dva boda više od Litvanije, dok je Malta poslednja bez učinka.Severna Irska je uspela da održi korak za Nemačkom u grupi C, pošto je kao domaćin pobedila Norvešku sa Strelci su bili Džejmi Vord u drugom i Konor Vašington u 33. minutu.Irska je druga na tabeli sa 10 bodova, pet manje od Nemačke. Iza su Češka sa osam, Azerbejdžan sa sedam, Norveška sa tri i San Marino bez bodova.



Robert Lewandowski Goal HD - Montenegro 0-1... by riqezi



Łukasz Piszczek Goal HD - Montenegro 1-2 Poland... by sharmanher

Autor: Kurir sport,Beta,Tanjug