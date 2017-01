BLOG UŽIVO, VIDEO Kolina imenovan za predsednika sudijske komisije FIFA

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

09:20 - Kolina imenovan za predsednika sudijske komisije FIFA

Nekadašnji sudija Pjerluidji Kolina imenovan je danas za predsednika sudijske komisije Svetske fudbalske federacije (FIFA), saopštio je danas Fudbalski savez Italije (FIGC). Kolina, koje je i aktuelni šef za sudijenje Evropske fudbalske unije (Uefa), na novoj funkciji u Fifi zameniće Španca Anhela Mariju Viljara Ljonu, navodi FIGC u saopštenju. Sudijska komisija Svetske fudbalske federacije "primenjuje i tumači pravila" fudbala, može i da predloži potrebne izmene pravila Izvršnom odboru te organizacije, a takodje i delegira arbitre za utakmice u organizaciji svetske kuće fudbala. Kolina (56) je dugo smatran jednim od najboljih sudija na svetu. On je sudijsku karijeru okončao 2005. godine, a najveći uspeh u karijeri mu je deljenje pravde u finalu Svetskog prvenstva 2002. godine.

Pjerluiđi Kolina, foto: Reuters

08:01 - Runi prikupio 1,2 miliona funti u dobrotvorne svrhe

Kapiten fudbalera Mančester junajteda Vejn Runi rekao je da je na prošlogodišnjoj prijateljskoj utakmici protiv Evertona prikupio milion i 200.000 funti u dobrotvorne svrhe. Kako je naveo, to predstavlja čist profit od utakmice na stadionu Old Traford nakon svih operativnih troškova. On je dodao da je taj novac usmeren u njegovu fondaciju koja za cilj ima da prikupi pet miliona funti u dečije dobrotvorne svrhe. "Želeo bih da se zahvalim svim navijačima koji su došli na dobrotvornu utakmicu i koji su taj dan učinili posebnim. Priložili su mnogo novca za decu koja su nezavidnoj situaciji i kojima će ove pare promeniti živote", rekao je Runi. Runiju fali još samo jedan gol da postavi novi rekord Mančester junajteda po broju postignutih golova. On i legendarni Bobi Čarlton postigli su po 249 golova. Runi je 2004. godine došao u Junajted iz Evertona i od tada je odigrao 545 utakmica.

08:00 - VESTI KOJE SU OBELEŽILE PRETHODNI DAN MOŽETE PROČITATI OVDE





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Beta,Tanjug,Fonet