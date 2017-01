BLOG UŽIVO, VIDEO: Troicki zaustavljen u polufinalu turnira u Sidneju

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.





08:49 - Ibrahimović: Osvojio sam Englesku za tri meseca

Fudbaler Mančester junajteda Zlatan Ibrahimović rekao je da je u svojoj prvoj sezoni u klubu "osvojio Englesku" i da mu je za to trebalo tri meseca. Ibrahimović je letos kao slobodan igrač iz Pari Sen Žermena prešao u Junajted i do sada je postigao 18 golova. "Jurim glavni trofej, Premijer ligu. To je moj cilj. Individualne stvari dolaze kao deo cilja, to je kao bonus za svakog igrača. Ako kolektivu ide dobro onda će i individualci igrati dobro. Pokušavam da pomognem ekipi i pokušavam da radim ono što radim najbolje, da postižem golove, igram dobro i stvaram šanse saigračima. Sve dok to mogu, znam da ću pomoći mojoj ekipi", rekao je Ibrahimović i dodao: "Nemam ciljeve kao individualac, pošto sam to već ostvario posle tri meseca u Engleskoj. Osvojio sam Englesku, a za to mi je trebalo tri meseca". Mančester junajted je vezao devet pobeda, ali je šesti na tabeli sa 10 bodova zaostatka za vodećim Čelsijem.

Srpski teniser Viktor Troicki nije uspeo da se plasira u finale ATP turnira u Sidneju. Troicki je u polufinalu poražen od Žila Milera iz Luksemburga 2:0, po setovima 6:3, 7:6. Troicki će naredne nedelje igrati na Australijan openu. Troicki je turnir u Sidneju osvojio dva puta.

http://chats.viber.com/kurirsport

08:00 - VESTI KOJE SU OBELEŽILE PRETHODNI DAN MOŽETE PROČITATI OVDE

Autor: Kurir sport,Agencije