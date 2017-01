BOBAN BAJKOVIĆ ZA KURIR: Po ceo dan sam sa Prosinečkim

Boban Bajković kaže da je napravio potez karijere kada je jesenas prihvatio ponudu Nefčija iz Bakua.



Nekadašnji golman Crvene zvezde standardan je na golu jednog od najtrofejnijih klubova u Azerbejdžanu, gde najviše vremena provodi u druženju s nekadašnjim trenerom Robertom Prosinečkim.

- Bog me je pogledao kad mi je stigla ponuda iz Azerbejdžana - bez okolišanja i onako iskreno, u svom stilu, priča za Kurir Bajković o novom klubu:

- Super mi je ovde! Odomaćio sam se, saigrači su me lepo prihvatili, a i kako će drugačije (smeh)... Klub se stabilizovao, dobro smo se pojačali ove zime jer nam je stiglo nekoliko igrača. Pretposlednji smo na tabeli od osam ekipa koje će se boriti za Evropu. Naša šansa je kup jer u polufinalu igramo protiv Gabale. Azerbejdžan je ove godine imao dva kluba u Ligi Evrope, Gabalu i Karabak, i to treba poštovati.



Pripreme u Turskoj

ŠTETA ŠTO ZVEZDA NIJE U ANTALIJI



Boban Bajković trenutno je na pripremama sa Nefčijem u Antaliji, gde je ranije svake zime boravio s Crvenom zvezdom.

- Žao mi je što Zvezda ne dolazi ove zime u Tursku. Vežu me uspomene na Belek, jer sam ovde nekoliko puta bio sa Zvezdom. Kad smo došli pre neki dan, prošla me je jeza kad sam video hotel u koji sam bio sa Zvezdom. Sve me podsetilo na staro društvo i bivši klub. Ali šta da radim, drma me nostalgija, međutim, i to je život - prisetio se Bajković.

Podrška porodice

MILENA I UNA SU MI SVE



Uz Bajka u Bakuu je i porodica, supruga i ćerkica.

- Porodica mi je sve, supruga Milena i ćerkica Una učinile su mi život lepšim. Oni su moj život, moja najveća podrška - istakao je Boban Bajković.

Baku je prelep grad, a slobodno vreme Boban Bajković provodi sa Robertom Prosinečkim.- Sa Robijem sam po ceo dan jer živimo blizu. Bukvalno se ne razdvajamo, kad god završim trening, odmah se nađemo. Najveći sam navijač Azerbejdžana zbog Robija, voleo bih da napravi senzaciju u grupi za Mundijal, pošto su trenutno drugi iza Nemačke.Popularni Bajko kaže da on i Prosinečki najviše pričaju o bivšem klubu.- U većini slučajeva Zvezda nam je glavna tema. Spominjemo stalno naš klub, a drago nam je obojici što su već drugu godinu dominantni u Srbiji. Imamo i mali ritual - zajedno preko interneta gledamo Zvezdine utakmice u Superligi. Da samo možete da vidite kako je to i kako se navija - kroz smeh je rekao Bajković.

